Dónde queda “Argentina Way”, la calle de Nueva York en honor al país donde nació Lionel Messi

Nueva York sumó un nuevo nombre a su mapa urbano. Desde el 24 de junio, un sector de Manhattan lleva oficialmente la denominación Argentina Way, en un reconocimiento aprobado por New York City Council para distinguir el lugar donde se encuentra el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina (Cnyor).

Dónde queda Argentina Way, la esquina de Manhattan vinculada al Consulado argentino

Argentina Way se encuentra en el distrito de Manhattan, sobre la 56th Street, en su intersección con la Fifth Avenue. La denominación identifica oficialmente la cuadra donde opera el Cnyor.

Nueva York inauguró la calle Argentina Way

El cartel fue descubierto durante un acto oficial con autoridades de ambos países, en el cual participaron el canciller Pablo Quirno junto al embajador Gerardo Díaz Bartolomé. También asistieron representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios de la Ciudad de Nueva York, miembros del cuerpo consular, empresarios, referentes culturales y representantes de la comunidad argentina.

“Hoy, Argentina Way toma su lugar en la geografía de Nueva York“, dijo el canciller Pablo Quirno. “Más importante aún, se convierte en parte de su identidad. Un legado formado por generaciones que cruzaron océanos, buscaron oportunidades y expandieron los horizontes de lo que parecía posible”, señaló.

Durante el acto también estuvieron presentes la concejal Virginia Maloney, impulsora de la propuesta en el Concejo Municipal, y funcionarios vinculados a la Oficina de Misiones Extranjeras y al área de Asuntos Internacionales de Nueva York.

“Desde los increíbles restaurantes y cafés hasta los miles de argentinos neoyorquinos que fortalecen esta ciudad cada día, este nombramiento es una celebración de una comunidad que ha dado forma a Nueva York durante generaciones. Y con el Mundial 2026 aquí, no hay mejor momento para hacerlo”, dijo en un comunicado la concejal de la ciudad de Nueva York que representa al Distrito cuatro, Virginia Maloney.

"Argentina Way" se encuentra en el distrito de Manhattan Cnyor - Sergio Llamera y Cush Agui

Por qué West 56th Street fue elegida para Argentina Way en Nueva York

De acuerdo con la información oficial, la elección de ese tramo de Manhattan responde a la ubicación histórica del Consulado argentino. Desde esa sede se desarrollan tareas vinculadas con asistencia consular, promoción comercial, inversiones, turismo, cultura e innovación.

“Argentina ha contribuido a ese legado durante décadas“, señaló Quirno. ”A partir de este día, su nombre permanecerá aquí como una expresión permanente de ese vínculo y del futuro que seguimos construyendo juntos“, agregó.

La iniciativa forma parte de las actividades previas al 80° aniversario del funcionamiento del Consulado en esa sede, conmemoración prevista para 2027. Además, busca dejar un reconocimiento permanente a la relación entre Argentina y la ciudad de Nueva York.

El mensaje busca fortalecer la identidad argentina en el extranjero a través de este reconocimiento geográfico y social Cnyor - Sergio Llamera y Cush Agui

Argentina Way: qué simboliza para los argentinos en Nueva York y el Consulado

Durante la inauguración, los participantes coincidieron en que la designación reconoce el aporte realizado por la comunidad argentina al desarrollo económico, cultural y social de Nueva York, además del trabajo desarrollado por el Consulado como espacio de asistencia y articulación.

La nueva denominación identifica esa cuadra con la presencia argentina en la ciudad. Según explicó el canciller Pablo Quirno, el cartel en la ciudad refleja un símbolo de presencia, orgullo y continuidad. También destacó el papel de Nueva York como centro de negocios y de encuentro para proyectos vinculados con la Argentina.

“Le recuerda a cada argentino que pasa por este corredor que el país nunca es solo un lugar detrás de nosotros. Es también una responsabilidad por delante. Afirmamos un vínculo entre dos naciones, un puente entre dos comunidades y una promesa sobre la Argentina que estamos decididos a construir”, finalizó su discurso Quirno.