“El amor de mi vida”: la perra que logró calmar al firme líder de la Asamblea de Nueva York

El presidente de la Asamblea de Nueva York, Carl Heastie, debe conducir una bancada de más de 100 legisladores y negociar con la gobernadora Kathy Hochul y otros miembros del Senado. Para sobrellevar el estrés cotidiano, tiene a su lado a Paisley, una perra goldendoodle a quien llama “el amor de su vida”.

Cómo Paisley ayuda a Carl Heastie a sobrellevar la presión política en Nueva York

Según Gothamist, Heastie es conocido en los círculos políticos por ser un líder firme, con una gran memoria para los desaires del pasado y parco en sus palabras. Pero tiene una debilidad: su compañera perruna, Paisley, a la que adoptó en 2024.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, comparte la felicidad que su perra Paisley trajo a su vida

La goldendoodle tiene un papel tan importante para el demócrata del Bronx que, según lo que sus colegas afirmaron a Gothamist, lo ayuda a relajarse y a recordar que existen cuestiones ajenas a la presión política.

De hecho, Paisley ya es una visita habitual en la Asamblea de Nueva York cuando los legisladores están en sesión. La perra normalmente se encuentra en la oficina de Heastie y deambula por los pasillos de la Cámara. Al respecto, el propio Heastie declaró: “No sé si me ha vuelto más tranquilo. Simplemente aprecio la alegría que trae a mi vida”.

Las normas del Capitolio de Nueva York que ponen bajo la lupa la presencia de Paisley

A pesar de que los compañeros coinciden en que Paisley ayuda al presidente de la Asamblea de Nueva York a manejar el estrés diario, surgieron cuestionamientos sobre si su presencia contradice las regulaciones estatales.

Es común ver a Paisley en los pasillos del Capitolio de Nueva York Instagram cheastie

Según Gothamist, la Oficina de Servicios Generales, que administra el Capitolio estatal, emitió un comunicado en 2024 para recordar a los legisladores las normas que establecen que solo se permiten animales de servicio, perros policía y perros de bomberos en el edificio.

Sin embargo, las asambleístas Deborah Glick y Linda Rosenthal dijeron que los miembros de la Legislatura estatal restaron importancia a las reglas y que a todos les encanta tener a Paisley cerca.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, adoptó a Paisley en 2024 Instagram cheastie

De hecho, Rosenthal opinó que todas las legislaturas deberían tener animales de apoyo emocional. En el caso particular de la perra de Heastie, dijo que es un animal travieso, energético, divertido y cariñoso que alegra a cualquiera.

La postura de la asambleísta es consistente con su trayectoria. Rosenthal patrocinó numerosos proyectos de ley sobre derechos de los animales. También impulsó leyes que prohibieron la extirpación de garras y la venta comercial de perros, gatos y conejos.

La historia de Paisley, la goldendoodle que conquistó a Carl Heastie

A principios de julio, durante una visita a la Sociedad Protectora de Animales en Mohawk, Heastie compartió que es un amante de los perros a pesar de que tuvo su primera mascota a los 20 años, un golden retriever que, dijo, tenía una personalidad maravillosa.

Añadió que después adoptó un perro mestizo de pitbull y rottweiler. En 2024, llegó Paisley, “el amor de su vida”.

Carl Heastie califica a su perra Paisley como el amor de su vida Instagram cheastie

Según dijo, mientras hacía campaña para la entonces vicepresidenta Kamala Harris en Arizona, conoció a un hombre que tenía un goldendoodle, un cruce entre un golden retriever y un caniche, y se enamoró de su apariencia y temperamento.

Poco después encontró a Paisley. “Ella es maravillosa, es como si incluso después de un día de trabajo supiera que voy a llegar a casa y recibir la mejor bienvenida”, dijo.