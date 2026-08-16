El DMV de Nueva York advierte por este trámite de la licencia de conducir: el certificado que no aceptará

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) advirtió en un mensaje reciente que no aceptará certificados de instrucción de manejo ni de cursos obligatorios previos a la licencia (pre-licensing) que sean emitidos por escuelas no autorizadas. La alerta surge tras la presentación de cargos criminales contra un operador en el área de Albany que emitía estos documentos a pesar de haber perdido su licencia oficial.

El certificado que no aceptará el DMV de Nueva York en el trámite de la licencia de conducir

La noticia se dio a conocer en un comunicado, luego de la presentación de cargos contra Charles D. Lanza, propietario de Learn to Drive School Inc., cuya habilitación para operar fue revocada en marzo de 2025.

El DMV de Nueva York remarcó que no aceptará ningún certificado de instrucción de manejo ni de curso de preparación para la licencia emitido por una autoescuela sin licencia Freepik

Actualmente, la Fiscalía del Condado de Albany lleva el caso. Para proteger al público, la agencia remarcó su negativa a aceptar estos documentos e instó a los solicitantes de licencia a tomar precauciones y verificar que la escuela esté autorizada antes de contratar sus servicios.

“El DMV se toma muy en serio su responsabilidad de proteger al público, especialmente a los jóvenes neoyorquinos, de operadores ilícitos y abusivos”, declaró Christian Jackstadt, comisionado interino del DMV estatal.

“La gobernadora Hochul ha dejado claro que la seguridad pública y la asequibilidad son sus principales prioridades, así que no se equivoquen: si alguien se niega a cumplir las normas y engaña al público haciéndose pasar por una autoescuela legítima, y ​​supuestamente apropiándose de su dinero ganado con tanto esfuerzo, la clausuraremos y colaboraremos en su enjuiciamiento riguroso", sentenció.

El caso judicial que provocó la advertencia del DMV de Nueva York

En el comunicado, las autoridades informaron sobre la investigación en curso contra Lanza, de 54 años, quien está acusado de varios delitos menores por operar una autoescuela sin licencia y ejercer como instructor de manejo sin habilitación.

El hombre presuntamente dirigía Learn to Drive School Inc., cuya licencia de autoescuela fue revocada en marzo de 2025 tras una audiencia administrativa.

A pesar de la revocación, Lanza continuó otorgando los servicios de instrucción. Según las autoridades, para evitar ser rechazado en los centros de exámenes prácticos de manejo, les pedía a los estudiantes que indicaran que no habían tomado clases de manejo en su empresa.

El DMV de Nueva York revocó la licencia de autoescuela de Learn To Drive en marzo de 2025 Google Maps

En este período, varios estudiantes manifestaron sentirse inseguros debido a las prácticas de Learn to Drive, con quejas por:

Uso de vehículos que no estaban inspeccionados ni en condiciones para circular.

ni en condiciones para circular. Uso de estudiantes para recoger y dejar a personas desconocidas ajenas a la instrucción de manejo.

ajenas a la instrucción de manejo. Asignación de instructores y vehículos desconocidos el mismo día del examen de conducir.

el mismo día del examen de conducir. Cobros por servicios de instrucción que nunca se llegaron a impartir.

A partir de la investigación, Lanza se enfrenta a un total de 11 cargos en dos tribunales diferentes del área de Albany:

En el Tribunal Penal de la Ciudad de Albany, enfrenta tres cargos por operar una autoescuela sin licencia y dos cargos por ejercer como instructor de manejo sin habilitación. Deberá comparecer el miércoles 19 de agosto a las 9 hs.

En el juzgado de paz de Bethlehem, enfrenta tres cargos por operar una autoescuela sin licencia y tres cargos por ejercer como instructor de manejo sin habilitación. Deberá comparecer nuevamente el martes 18 de agosto a las 17 hs.

Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva York

Cómo encontrar autoescuelas habilitadas en Nueva York

Para garantizar que su trámite sea exitoso y su instrucción segura, el DMV recomendó a los solicitantes utilizar su herramienta de búsqueda. Esta función permite a los usuarios ingresar su ciudad o código postal, la distancia y el tipo de vehículo que desean aprender a conducir: automóvil, motocicleta, camión, autobús o tráiler.

Además, la agencia también ofrece una página en su sitio web con una lista de proveedores de prelicencia en línea, lo que permite localizar escuelas de manejo habilitadas de manera oficial.