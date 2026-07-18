Robo de autos en Nueva York: cuatro consejos del DMV para evitar ser víctima de este delito

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) renovó su campaña de prevención contra el robo de autos. El organismo, junto con la gobernadora Kathy Hochul, llamó a los conductores a adoptar medidas de seguridad para proteger una de sus principales inversiones.

Las estadísticas de robo de autos en Nueva York

Las autoridades de Nueva York informaron que, durante los primeros seis meses, investigadores del DMV recuperaron 140 vehículos denunciados como robados, valuados en aproximadamente US$4,3 millones. Además, localizaron ocho autopartes sustraídas con un valor cercano a US$13.000.

Se estima que en EE.UU. más de 650.000 conductores son víctimas de robo de vehículos cada año Magnific

A nivel nacional, las estadísticas oficiales indicaron que más de 650 mil conductores son víctimas del robo de un vehículo cada año en EE.UU., lo que equivale a un caso cada 48 segundos. En Nueva York, el estado señaló que los robos disminuyeron alrededor de un 15% entre 2024 y 2025 tras la implementación de su estrategia de prevención.

“Para la mayoría de los neoyorquinos, su automóvil es una de sus mayores inversiones, y perderlo a manos de un ladrón puede ocasionar pérdidas económicas y dificultades”, dijo la gobernadora Hochul en un comunicado.

Los cuatro consejos del DMV para evitar el robo de un auto

Durante el mes de la prevención del robo de vehículos, el DMV de Nueva York y Hochul recomendaron seguir una serie de consejos de seguridad como:

Al estacionar, asegurarse de cerrar completamente todas las ventanas y poner el seguro a todas las puertas.

y poner el seguro a todas las puertas. Nunca dejar la llave o el llavero electrónico dentro del vehículo.

o el llavero electrónico dentro del vehículo. Siempre que sea posible, estacionar en áreas que estén bien iluminadas .

. Evitar dejar pertenencias dentro del auto, especialmente si pueden ser vistas desde el exterior por los transeúntes.

Para evitar ser víctima de este delito, el DMV de Nueva York aconsejó seguir cada una de las recomendaciones Google Maps

Las autoridades estatales también emitieron recomendaciones adicionales para evitar la compra de un vehículo robado o fraudulento:

Verificar físicamente el Número de Identificación del Vehículo ( VIN , en inglés) en diferentes partes del auto para asegurar que coincidan y sean legítimos.

( , en inglés) en diferentes partes del auto para asegurar que coincidan y sean legítimos. Obtener un informe a través del Sistema Nacional de Información de Títulos de Vehículos Motorizados ( Nmvtis , por sus siglas en inglés) por un costo de hasta US$4. Este sistema ayuda a prevenir la reventa de autos robados y ofrece información sobre el título, millaje y daños.

a través del Sistema Nacional de Información de Títulos de Vehículos Motorizados ( , por sus siglas en inglés) por un costo de hasta US$4. Este sistema ayuda a prevenir la reventa de autos robados y ofrece información sobre el título, millaje y daños. Utilizar la base de datos gratuita de la Oficina Nacional de Delitos de Seguros ( NICB , por sus siglas en inglés) para verificar si el VIN tiene reportes de robo o daños por inundación.

( , por sus siglas en inglés) para verificar si el VIN tiene reportes de robo o daños por inundación. Verificar si el título tiene marcas como “rebuilt salvage”. El DMV debe examinar obligatoriamente estos vehículos para detectar piezas robadas antes de que puedan ser registrados o titulados.

El organismo reiteró además una advertencia dirigida a quienes buscan un auto usado por internet. Según explicó, algunos vehículos dañados por inundaciones pueden ser trasladados a otros estados para obtener un nuevo título antes de volver al mercado.

Este tipo de daños puede comprometer componentes como el motor, la transmisión, el sistema eléctrico, las bolsas de aire o los módulos electrónicos, aun cuando esas fallas no resulten visibles durante una revisión superficial. Por ese motivo, el DMV recomendó prestar especial atención al origen del título y solicitar toda la documentación disponible antes de cerrar la operación.

Qué hacer ante el robo de un vehículo en Nueva York

Las autoridades indicaron que la primera medida debe ser presentar la denuncia policial y comunicar el hecho a la compañía aseguradora. La información ingresará en las bases de datos estatales y nacionales para impedir que el vehículo sea transferido o reciba un nuevo título de manera irregular.

Así es como la policía de Nueva York sigue a un vehiculo robado

Además, según el sitio web del DMV, el propietario debe solicitar a la policía la emisión del formulario MV-78B. Este documento será necesario para realizar trámites ante la agencia estatal cuando el robo involucra el vehículo o las placas de matrícula.

Si el auto aparece posteriormente, la policía deberá cancelar el registro de robo antes de que vuelva a circular. En caso de presentar daños o ser declarado pérdida total, el propietario deberá coordinar los pasos siguientes con la aseguradora y completar los procedimientos correspondientes ante el DMV.