Nueva York cambia el sistema de puntos de la licencia: las infracciones que ahora suman hasta 11
El DMV endureció las sanciones para conductores y modificó las consecuencias de distintas faltas de tránsito
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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York recordó que continúan vigentes los cambios aplicados al sistema de puntos y las sanciones a las licencias. La medida está destinada a retirar de circulación a los conductores reincidentes y reducir los accidentes provocados por faltas de mayor gravedad.
Sistema del DMV: las faltas que pueden sumar hasta 11 puntos en Nueva York
Las modificaciones incrementaron la cantidad de puntos asignados a distintas infracciones de tránsito. Según detalló el organismo en un comunicado oficial, quienes respetan las normas de circulación no verán cambios, mientras que quienes acumulen sanciones de gravedad enfrentarán un mayor riesgo de suspensión de la licencia.
La modificación más importante alcanza a las condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas, que pasaron de 0 a 11 puntos. También reciben la máxima cantidad quienes sean sancionados por conducir con una licencia suspendida o revocada.
El comisionado del DMV de Nueva York, Mark J. F. Schroeder, explicó que el objetivo de la actualización es retirar de las calles a los conductores que representan un riesgo para el resto de los usuarios. La iniciativa fue propuesta en 2023 como parte del plan de seguridad vial impulsado por la gobernadora Kathy Hochul.
Otras infracciones que ahora suman más puntos en el sistema del DMV
Otras conductas consideradas graves también aumentaron su puntaje:
- Adelantar un autobús escolar detenido: de cinco a ocho puntos.
- Exceso de velocidad en una zona de obras: ocho puntos.
- Chocar contra un puente u otra estructura por exceder la altura permitida del vehículo: ocho puntos.
El DMV también elevó el puntaje asignado a otras conductas de riesgo:
- Abandonar la escena de un accidente con lesiones personales: de tres a cinco puntos.
- No ejercer el debido cuidado al conducir: de dos a cinco puntos.
- Permitir que otra persona conduzca con una licencia suspendida: ahora vale cinco puntos.
- Participar en carreras o competencias ilegales de velocidad: también quedó dispuesta en cinco puntos.
El DMV de Nueva York también amplió el período para revisar infracciones
Además del nuevo esquema, Nueva York extendió el plazo que utiliza el DMV para evaluar el historial de los conductores reincidentes. Desde la entrada en vigor de la medida, el organismo analiza las infracciones cometidas durante los últimos 24 meses, en lugar de los 18 meses que contemplaba anteriormente.
Esta modificación amplía el período durante el cual un conductor puede acumular puntos para una eventual suspensión de la licencia. El DMV recordó además que los usuarios pueden consultar el puntaje asociado a su permiso y verificar su historial de infracciones mediante los servicios oficiales de la entidad.
“Conocer esa información permite anticipar posibles sanciones, corregir conductas de riesgo y evitar una futura suspensión del permiso”, detallaron.
Las infracciones que mantienen la misma cantidad de puntos en Nueva York
El DMV aclaró que varias sanciones no fueron modificadas. Entre ellas se encuentran:
- Cinco puntos por utilizar un teléfono celular u otro dispositivo electrónico portátil mientras se conduce.
- 0 puntos para las infracciones relacionadas únicamente con el equipamiento del vehículo.
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