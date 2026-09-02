El exmarine de 57 años que se autodeportó de EE.UU. tras recibir amenazas del ICE: ahora podría volver tras un indulto

Sae Joon Park, un veterano del Ejército de EE.UU., se autodeportó a Corea del Sur en 2025 tras un aviso por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El pasado 28 de agosto, recibió un indulto por parte de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y podría regresar al país norteamericano.

La historia de Sae Joon Park, el exmarine que se autodeportó

Joon Park nació en Corea del Sur y emigró a EE.UU. a los siete años con el fin de reencontrarse con su madre en Miami, según explicó CNN. Luego se trasladó al sur de California.

Al terminar la secundaria, se unió al Ejército y participó en la invasión de Panamá, ocurrida en 1989. Durante uno de los tiroteos, recibió dos disparos (uno en la columna vertebral y otro en la parte baja de la espalda) y, tras las heridas, fue condecorado con el Corazón Púrpura.

“Mientras disparaba, vi a un grupo de personas por detrás, así que le avisé a mi sargento que había más enemigos. Fue en ese momento cuando me dispararon”, dijo en una entrevista con Spectrum News.

Secuelas de la guerra y problemas con la justicia de Nueva York

Al regresar a EE.UU., Park empezó a consumir sustancias para mitigar su experiencia en Panamá. En 2007, fue condenado en Nueva York por posesión delictiva de una sustancia controlada en tercer grado.

Sae Joon Park fue condenado dos veces en Nueva York por posesión de sustancias Captura de pantalla/X

Ante el temor de fallar una prueba de drogas obligatoria durante su libertad condicional, huyó de Nueva York hacia Hawái con su familia.

Más tarde, sus parientes lo convencieron de entregarse y, en 2009, fue condenado por evasión de la fianza en segundo grado y sentenciado a una prisión en el Empire State, de donde fue liberado en 2011, según confirmó la administración Hochul en un comunicado.

Consecuencias migratorias y autodeportación

Durante casi 50 años en EE.UU., el veterano vivió como residente legal permanente. No obstante, sus arrestos frustraron sus posibilidades de hacerse ciudadano estadounidense.

En 2010, un juez de inmigración emitió una orden formal de expulsión y su residencia fue revocada. Al salir de prisión en 2011, agentes del ICE lo detuvieron debido a la orden de deportación que tenía pendiente. Tras pasar otros seis meses detenido, fue liberado por su estatus como veterano de guerra herido.

En 2025, agentes del ICE le notificaron que sería deportado, pese a contar con un amparo por ser veterano de guerra X/@Nodirbay

Amparado por la suspensión de su deportación, Park se estableció en Hawái, donde crió a sus dos hijos durante 15 años. No obstante, en un control migratorio anual en 2025, la agencia federal le notificó que sería arrestado y deportado de manera “inmediata”.

Para evitar su detención, llegó a un acuerdo para llevar un monitor electrónico en el tobillo y deportarse en un plazo de tres semanas. A fines de junio de 2025, abandonó el país con rumbo a Corea del Sur.

Indulto y posible regreso de Sae Joon Park a Estados Unidos

El pasado 28 de agosto, Hochul le concedió un indulto total por sus condenas en 2007 y 2009. Aunque esta medida no le otorga el reingreso automático a EE.UU., su defensa legal asegura que elimina el fundamento legal que sostenía su orden de deportación.

“Todavía no puedo creer que esto haya sucedido. Estoy agradecido con la gobernadora Hochul por darme esta oportunidad y por reconocer que soy más que los errores que cometí hace muchos años”, dijo Park en un comunicado emitido por su abogado, Danicole Ramos, en CNN.