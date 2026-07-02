El mensaje de Mamdani a las familias migrantes de Nueva York: “La ciudadanía por nacimiento jamás debió estar en duda”

Ante el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, emitido el martes 30 de junio, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani celebró la decisión en una reacción que compartió en el sitio web oficial de la ciudad. Se dirigió a las familias inmigrantes de los cinco distritos y sentenció: “Ustedes pertenecen aquí. Sus hijos pertenecen aquí”.

El mensaje de Mamdani tras el fallo sobre la ciudadanía por nacimiento

En un fallo de 194 páginas, la Corte Suprema reafirmó el derecho de las personas nacidas en suelo estadounidense a obtener la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres, en lo que representó un nuevo revés para la administración del presidente Donald Trump. La sentencia fue bien recibida por Mamdani, quien compartió una declaración.

El alcalde Zohran Mamdani celebró la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. @NYCMayor

“El fallo de la Corte Suprema de hoy reafirma una promesa plasmada en nuestra Constitución hace más de 150 años: si naces en suelo estadounidense, eres ciudadano estadounidense, sin importar el color de tu piel, el lugar de nacimiento de tus padres, tu religión o el idioma que hables en casa”, expresó el alcalde.

Asimismo, sostuvo que “esto nunca debió haber estado en duda”, y luego enfatizó la multiculturalidad de la Gran Manzana. “La ciudad de Nueva York es la prueba viviente del poder de la ciudadanía por derecho de nacimiento”, aseguró.

“Los hijos de inmigrantes son nuestros maestros, enfermeros, trabajadores de la construcción, pequeños empresarios, artistas, funcionarios públicos y vecinos. Son neoyorquinos y son estadounidenses”, indicó. En esa línea, Mamdani dirigió un mensaje a las familias inmigrantes de los cinco distritos y expresó: “Ustedes pertenecen aquí. Sus hijos pertenecen aquí. Ningún tribunal puede borrar su humanidad”.

En la Gran Manzana, residen aproximadamente 3,1 millones de inmigrantes, según el Center for Migration Studies. Este número equivale al 38% de la población de la ciudad, por lo que la resolución tiene un gran peso dentron de la jurisdicción.

La decisión del máximo tribunal reafirmó el derecho de las personas nacidas en Estados Unidos a obtener la ciudadanía Freepik - Freepik

El fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

La sentencia Trump vs. Barbara (2026) de la Corte Suprema establece que la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía por nacimiento a los niños nacidos en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio (ilegal o temporal) de sus padres.

El caso se originó a raíz de la Orden Ejecutiva No. 14160, emitida el 20 de enero de 2025 por el presidente Trump. Esta directriz sostenía que los hijos de personas en situación irregular o con estancia temporal no estaban “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no calificaban para la ciudadanía automática.

En su fallo, la Corte Suprema, en una decisión liderada por el juez John Roberts, determinó que esta interpretación es inconstitucional. El tribunal reafirmó que la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14 codificó el principio del derecho común inglés de jus soli, donde el nacimiento en el territorio otorga ciudadanía.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

Además, aclaró que la frase “sujeto a la jurisdicción” se refiere al poder de gobernar a quienes están dentro del territorio. Las únicas excepciones históricas reconocidas son los hijos de diplomáticos extranjeros y, antiguamente, los miembros de tribus indígenas que mantenían soberanías separadas.

Actualmente, la mayoría de naciones que otorgan la ciudadanía a cualquier persona nacida en el territorio se encuentran en América (Argentina, Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros).

En el extremo contrario, gran parte de los países europeos, como Italia, Alemania o Suiza, otorgan la ciudadanía por sangre (ius sanguinis). Esto significa que el documento se adquiere por la nacionalidad de los padres, independientemente del lugar de nacimiento.

Reacciones a la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

Ante la determinación oficial tomada por los magistrados, los políticos de ambos sectores, incluido Mamdani, reaccionaron de diversas maneras.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, lamentó la decisión y sostuvo en un mensaje en redes sociales que la ciudadanía por derecho de nacimiento “se ha convertido en un poderoso imán para la inmigración ilegal”.

En ese sentido, agregó que otorgar este documento por nacer en el territorio “es un absurdo que jamás fue contemplado por nuestra Constitución ni aprobado por el pueblo estadounidense”.

En Colorado, el fiscal general Phil Weiser en un comunicado que el presidente “no puede reescribir la Constitución ni redefinir lo que significa ser estadounidense con un simple trazo de rotulador”.

Por su parte, a través de una publicación en X, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, celebró la resolución. “Como nieta de inmigrantes irlandeses, me alegra ver la decisión de la Corte Suprema que rechaza el cruel ataque de la administración Trump contra la ciudadanía por derecho de nacimiento”, escribió. Y sostuvo que el Estado Imperial “siempre estará del lado de aquellos que buscan la promesa de América”.