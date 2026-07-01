La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento, pero Abbott celebró otro fallo legal para Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió dos fallos de alto impacto este martes 30 de junio. Mientras el máximo tribunal ratificó la ciudadanía por nacimiento, también habilitó a los estados a restringir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, medida que celebró el gobernador Greg Abbott en Texas.

Qué dijo Abbott tras el fallo de la Corte Suprema sobre atletas transgénero

Abbott celebró la decisión judicial al calificarla como una “gran victoria en la Corte Suprema para los deportes femeninos”. Según CNN, este fallo permite que los estados prohíban que estudiantes transgénero compitan en equipos deportivos femeninos.

El mensaje de Abbott en X tras el fallo de la Corte Suprema X Greg Abbott

En ese sentido, el mandatario republicano emitió un posteo en X y enfatizó su postura: “En Texas, hemos sido claros: no chicos en los deportes femeninos. La convertí en ley”. El fallo de la Corte faculta a los estados para determinar la elegibilidad para equipos deportivos femeninos con base en el sexo biológico de los atletas.

A su vez, el mandatario texano añadió: “Hoy la equidad prevaleció. Las atletas femeninas ganaron su lugar y ahora está protegido”. Abbott definió la resolución como una “victoria para las mujeres, para la verdad y para el sentido común”.

Qué dice la ley de Texas sobre deportes femeninos

En el Estado de la Estrella Solitaria existe una normativa avalada hoy por la Corte Suprema. Se trata de la ley SB 15, firmada por Abbott en junio de 2023.

De acuerdo con Univision, esta legislación, conocida como la “Iniciativa Salva los Deportes de las Mujeres”, prohíbe que personas de sexo masculino biológico compitan contra atletas mujeres en eventos deportivos universitarios.

La llamada entre Abbott y Trump en medio de la campaña electoral

La ley establece que el sexo de los participantes se determina por su biología para asegurar la “justicia” en los deportes. Además, la norma permite que civiles presenten demandas contra colegios o universidades si consideran que existe alguna violación a estas disposiciones.

Esta medida complementa la legislación previa firmada por el gobernador en 2021, la cual regulaba los deportes femeninos en las escuelas públicas. Abbott manifestó anteriormente que “el legado de las mujeres en el deporte” debe quedar “salvaguardado” para las próximas generaciones.

Donald Trump se sumó a la celebración por el fallo de la Corte

El presidente Donald Trump celebró la resolución de la Corte Suprema a través de Truth Social. En un mensaje publicado hoy, el mandatario calificó el dictamen como una “gran victoria” para el país.

El mensaje de Donald Trump en Truth Social para celebrar el fallo de la Corte Suprema que permite a los estados prohibir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos Truth Social @realDonaldTrump

En su mensaje, el líder republicano escribió: “La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de fallar en contra de que hombres compitan en deportes femeninos”. Por último, Trump consideró que esta decisión elimina una “situación ridícula” del panorama deportivo actual.

El fallo que golpeó a Trump: la Corte ratificó la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema también emitió hoy otro fallo en el que ratificó la ciudadanía por nacimiento. Este dictamen anula el decreto impulsado por Trump, que buscaba modificar este derecho constitucional.

De acuerdo con CNN, la ciudadanía por nacimiento es una práctica protegida desde hace 160 años y está consagrada mediante la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Al mantener vigente este derecho, el tribunal asegura que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene la nacionalidad.