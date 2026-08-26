El nuevo programa de Mamdani en Nueva York que suma guarderías municipales nocturnas por una noche

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció recientemente el éxito del programa de guarderías municipales nocturnas por una noche, que tuvo su primer evento el domingo 16 de agosto. En un mensaje oficial, las autoridades destacaron que la jornada brindó a casi 300 niños una noche de diversión en centros recreativos de los cinco distritos.

Nuevas guarderías municipales nocturnas por una noche en Nueva York

El 13 de julio, la Alcaldía de Nueva York presentó Parents’ Night Out, un programa gratuito de una sola noche. La primera edición se realizó el 16 de agosto en cinco centros recreativos de NYC Parks, uno por cada distrito: Kwame Ture, en el Bronx; Shirley Chisholm, en Brooklyn; Highbridge, en Manhattan; Al Oerter, en Queens; y Greenbelt, en Staten Island, según informó la administración municipal en un comunicado.

El programa gratuito anunciado por Mamdani tuvo su primer evento a mediados de agosto y participaron cerca de 300 niños Oficina de Mamdani

“Padres, ¿qué harían con cuatro horas de tiempo libre sin los niños?“, inquirió Mamdani a través de un mensaje publicado en X. ”Lanzamos un programa de Noche de Padres sin Hijos con el departamento de Parques para darle a los padres de Nueva York un poco de tiempo de vuelta para ellos mismos, porque estamos comprometidos con hacer más fácil criar una familia en la mejor ciudad del mundo", completó.

Asimismo, la comisionada de Parques de Nueva York, Tricia Shimamura, destacó el éxito de la propuesta. “Los padres y cuidadores dedican gran parte de su tiempo a cuidar de los demás, y merecen la oportunidad de recargar energías. Nuestra primera Noche Libre para Padres tuvo como objetivo demostrar que nuestra administración trabaja para los neoyorquinos”, expresó.

El video de Mamdani sobre la iniciativa de guarderías municipales en Nueva York

El resultado de la primera noche de Parents’ Night Out en Nueva York

En su debut, el programa brindó una noche de recreación y cuidado a casi 300 niños, lo que permitió a sus padres disponer de unas horas libres para descansar, hacer trámites o recrearse sin preocuparse por los costos de cuidado infantil, de acuerdo con el comunicado.

Además del cuidado gratuito durante la noche, los niños participantes del evento en Nueva York recibieron membresías anuales gratuitas para los centros de recreación de NYC Parks. En total, se emitieron más de 100 nuevas credenciales.

En una encuesta realizada a los padres participantes, las familias compartieron cómo emplearon su tiempo:

El 24% disfrutó de un tiempo para sí mismos.

El 19% disfrutó de una cita romántica.

El 18% cenó en un restaurante local.

El 12% fue de compras.

El 8% dedicó tiempo a estar con amigos o familiares.

El 5% visitó una institución cultural.

5% se relajó o recuperó el sueño.

Durante el primer evento del programa impulsado por Mamdani en Nueva York, los niños pudieron realizar actividades con robótica, fabricación de pulseras, juegos gigantes y juegos de mesa con Playmobil Oficina de Mamdani

Las actividades que se realizaron en las guarderías municipales nocturnas de Nueva York

En el marco del evento realizado en los cinco distritos de la Gran Manzana, los menores disfrutaron de una cena con variadas opciones de comida y participaron en una amplia gama de actividades recreativas adaptadas a diferentes edades.

Entre las actividades disponibles se incluyeron juegos con robótica, fabricación de pulseras, juegos gigantes y juegos de mesa con Playmobil. El gobierno también recogió los testimonios de varios niños que participaron del evento:

Wyatt, de seis años, que llegó llorando y al principio no quería quedarse: “¡Quiero volver a subir y hacer más!”.

que llegó llorando y al principio no quería quedarse: “¡Quiero volver a subir y hacer más!”. Zariza, nueve años: “Me lo pasé muy bien. Lo que más me gustó fue hacer pulseras”.

“Me lo pasé muy bien. Lo que más me gustó fue hacer pulseras”. Noah, de 11 años: “Me gustó la robótica”.

“Me gustó la robótica”. Scarlett, de 13 años: “Me gustaron los juegos gigantes y los juegos de mesa de Playmobil”.

Por el momento, el gobierno no definió una segunda fecha para el programa de una noche, aunque resaltó que se trató de la primera Noche Libre para Padres de la ciudad.