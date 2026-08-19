Mamdani alcanza su mayor nivel de aprobación en Nueva York según nuevas encuestas: quiénes lo respaldan

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, registra un 69% de opiniones favorables entre votantes de la ciudad, según una nueva encuesta. La medición también muestra diferencias importantes según el grupo consultado, mientras su gobierno enfrenta disputas judiciales y cuestionamientos políticos.

Los datos del respaldo a Mamdani, según la última encuesta de Nueva York

El relevamiento del Siena College muestra que la valoración del mandatario es especialmente alta entre los votantes afroamericanos, con 80% de opiniones favorables, y entre los adultos jóvenes, entre quienes alcanza el 72%.

Una encuesta reciente reveló cuál es la imagen de Mamdani entre votantes de Nueva York Facebook Zohran Kwame Mamdani

La encuesta también marca una diferencia geográfica dentro del estado. En los suburbios de Nueva York, la valoración desfavorable llega al 60%, frente al 34% de las opiniones positivas.

En cambio, en el norte, el resultado es más equilibrado, con 41% de favorabilidad y 46% de rechazo. La medición representa una mejora para Mamdani respecto de los relevamientos anteriores de Siena College: 56% de opiniones favorables en abril y 58% en junio entre los votantes de la ciudad.

El desafío de Mamdani en Nueva York

Los resultados de la encuesta también muestran una diferencia entre Mamdani y sectores de la comunidad judía de Nueva York .

. El tema adquirió mayor relevancia después de distintos episodios investigados como posibles delitos de odio en Nueva York .

. Las declaraciones de dirigentes comunitarios y las respuestas de la administración colocaron la relación entre los asuntos políticos que enfrenta durante su gestión.

Repercusiones sobre el impuesto a las propiedades

De acuerdo con The Hill, uno de los conflictos que atraviesa el alcalde está relacionado con el impuesto a viviendas secundarias de lujo, conocido como pied-à-terre tax.

La medida establece un recargo anual para determinadas propiedades no utilizadas como residencia principal por sus propietarios.

La propuesta contempla viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares, además de condominios y cooperativas, cuando cumplen con los criterios establecidos y superan determinados valores. El gobierno de Mamdani sostiene que el impuesto permitiría recaudar alrededor de 500 millones de dólares al año.

Mamdani Explicó El Impuesto A Segundas Viviendas

La implementación quedó temporalmente frenada por una decisión judicial después de que propietarios demandaran a la ciudad de Nueva York. El conflicto surgió, entre otros motivos, por la forma en que el Departamento de Finanzas identificó las propiedades potencialmente alcanzadas y notificó a sus propietarios.

La ciudad anunció que apelaría la decisión. Según expertos, la controversia también generó cuestionamientos por la publicación de información vinculada con propiedades que inicialmente fueron identificadas como potencialmente alcanzadas por el impuesto. La base de datos incluía cientos de miles de inmuebles, mientras que unos 17.000 propietarios recibieron avisos.

En paralelo y en medio de esa polémica, Mamdani destacó medidas que tomó en su primer año de gestión y que influyen en su imagen ante los neoyorquinos. Entre ellas se encuentran programas vinculados con vivienda asequible, cuidado infantil, transporte y servicios municipales.