El plan b de Mamdani para sostener SNAP en Nueva York: “Merecen un gobierno que trabaje tan duro como ellos”

Zohran Mamdani incluyó una partida para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en la actualización del plan financiero de Nueva York, presentada el 12 de noviembre. Los fondos cubren la porción de los gastos administrativos que la ciudad debe asumir desde el 1° de octubre de 2026. “Los neoyorquinos merecen un gobierno que trabaje tan duro como ellos y que sea tan cuidadoso con su dinero como ellos lo son”, afirmó el alcalde en el comunicado oficial.

Por qué Nueva York paga más por la administración de SNAP

La ley H.R.1 (One Big Beautiful Bill Act), firmada por el presidente Donald Trump en julio de 2025, redujo el aporte federal a los gastos operativos de SNAP del 50% al 25%. Así lo indica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

La HRA registró 1.613.318 beneficiarios de SNAP en agosto de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Como resultado, la parte a cargo de la ciudad subió del 50% al 75%.

El año fiscal municipal 2027 abarca de julio de 2026 a junio de 2027. Por eso, la nueva proporción rige solo nueve de esos meses.

Cuánto invertirá la ciudad en SNAP hasta 2030

La partida aumentará hasta US$82,6 millones en el año fiscal 2030 .

. El dinero financia al personal que tramita solicitudes y renovaciones. No aumenta los beneficios, que siguen siendo federales.

La espera en las oficinas subió un 19% en el año fiscal 2026, hasta 97 minutos, en parte por la H.R. 1. El dato surge del informe de gestión de la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés).

Cuántos neoyorquinos perdieron SNAP y qué inmigrantes ya no califican

La HRA registró 1.613.318 beneficiarios en agosto de 2026 , según sus datos mensuales. Un año antes eran 1.775.169, lo que representa 161.851 personas menos (9,1%).

, según sus datos mensuales. Un año antes eran 1.775.169, lo que representa 161.851 personas menos (9,1%). La comisionada de Servicios Sociales, Erin Dalton, informó que 26.500 personas perdieron el beneficio por las nuevas reglas de trabajo.

“Los neoyorquinos merecen un gobierno que trabaje tan duro como ellos y que sea tan cuidadoso con su dinero como ellos lo son”, expresó Zohran Mamdani a través de un comunicado Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa DP

Desde abril de 2026, el Estado excluye a refugiados, asilados, titulares de visa T y autopeticionarios de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés). También quedan afuera las personas con suspensión de deportación y con un parole de un año o más.

Health Bucks: el incentivo municipal para compras con SNAP en 2027

Desde enero de 2027, el programa Health Bucks elevará su tope diario de US$10 a US$14, según la Oficina del alcalde.

elevará su tope diario de US$10 a US$14, según la Oficina del alcalde. El Departamento de Salud de la Ciudad explica cómo funciona: por cada US$2 gastados con la tarjeta EBT en mercados participantes, el comprador recibe US$2 en cupones para frutas y verduras frescas.

Desde enero de 2027, el programa Health Bucks elevará su tope diario de US$10 a US$14 Magnific

Para tener en cuenta

Los residentes permanentes pueden seguir recibiendo SNAP.

Los inmigrantes que ya cobraban y quedaron excluidos conservan el beneficio hasta su próxima recertificación. No deben devolver lo recibido.

Quienes perdieron SNAP por las reglas laborales pueden volver a solicitarlo dentro del período de tres años que comenzó en octubre de 2026.

La solicitud se hace por teléfono al 718-SNAP-NOW o en línea en ACCESS HRA.

Health Bucks no aumenta el depósito mensual de SNAP ni es un pago automático. Para encontrar en español un mercado cercano que acepte EBT, se puede enviar “Muy Rico” al 55676.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.