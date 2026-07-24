Quién es el nuevo funcionario del gobierno de Mamdani que trabajará para que “Nueva York sea más asequible”

El alcalde Zohran Mamdani anunció cambios en la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York (NYCEDC, por sus siglas en inglés). Una de las designaciones principales fue la de Anthony Shorris, quien asume el cargo de presidente en la entidad municipal.

Quién es Anthony Shorris, el nuevo presidente de la NYCEDC de Mamdani

Shorris, quien declaró que trabajará para “hacer que la ciudad sea más asequible” mediante la reducción de los costos de vida, asumió su nuevo cargo con más de 40 años de experiencia profesional. Según informó la autoridad municipal en un comunicado oficial, el funcionario dirigió algunas de las organizaciones públicas y sin fines de lucro más grandes de Estados Unidos.

Anthony Shorris, nuevo funcionario del gobierno de Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York, cuenta con experiencia como director de diferentes organizaciones públicas sin fines de lucro Captura de pantalla de YouTube NYC Mayor's Office

Su carrera incluye roles en tres administraciones municipales diferentes de la ciudad de Nueva York. Bajo el mandato del alcalde Ed Koch, Shorris diseñó un plan de vivienda que permitió la rehabilitación y construcción de casi 200.000 unidades de bajo costo.

El funcionario también se desempeñó como primer vicealcalde durante la gestión de Bill de Blasio. En ese puesto, administró un presupuesto anual de 100.000 millones de dólares y tuvo bajo su mando a cerca de 350.000 empleados municipales en diversas agencias.

A su vez, ejerció como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. En su trayectoria, también fue comisionado de finanzas y lideró investigaciones contra el fraude fiscal.

Qué tareas asumirá Anthony Shorris en su nuevo puesto en Nueva York

El alcalde nombró a Shorris como líder de la NYCEDC con el objetivo de “transformar la economía local”. La administración busca que el progreso económico llegue a toda la clase trabajadora neoyorquina.

En su nuevo puesto, Shorris debe utilizar los terrenos públicos y el financiamiento de la ciudad para fines colectivos. Su labor principal será el impulso de viviendas asequibles en la Gran Manzana.

El funcionario también trabajará en la creación de empleos de alta calidad en sectores estratégicos. Según el comunicado, el gobierno de Mamdani quiere reducir los costos de vida en cada barrio.

A su vez, Shorris coordinará la apertura de cinco supermercados bajo gestión municipal. La medida dispone que habrá un establecimiento de este tipo en cada uno de los distritos de la ciudad.

“Me siento honrado de asumir este cargo en un momento en que Nueva York se plantea preguntas importantes sobre a quién beneficia su economía”, declaró Shorris en su conferencia de prensa de presentación.

Asimismo, remarcó la importancia de que todos los sectores se involucren: “Espero trabajar con las empresas, los sindicatos y las comunidades para impulsar una economía de la que todos los neoyorquinos puedan beneficiarse”.

Más anuncios de Mamdani: quién es Lina Khan, que se suma al NYCEDC

Mamdani también anunció la designación de Lina Khan en un puesto de alta relevancia. La excomisionada de la Comisión Federal de Comercio presidirá la junta directiva del NYCEDC.

Lina Khan trabajará conjuntamente con Shorris en la estructura del EDC de la ciudad de Nueva York X @NYCMayor

En su nuevo rol, colaborará con Shorris para definir el rumbo económico. En este caso, la administración sostiene que Khan buscará que las instituciones más poderosas del país norteamericano respondan al interés público.

“Como presidenta de la Junta Directiva de NYCEDC, sé que Lina no solo orientará los esfuerzos de desarrollo económico de nuestra administración hacia una nueva era de oportunidades, sino que también garantizará que la justicia sea el principio rector de todo nuestro trabajo”, declaró Mamdani.

Khan también ejerce como profesora de derecho en la Universidad de Columbia. Según prometió la autoridad municipal, ayudará a definir una agenda que priorice siempre los derechos de los consumidores.