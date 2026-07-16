Ya es oficial en Nueva York: Mamdani firma una nueva orden que impacta en la llegada de migrantes
La medida prorroga disposiciones extraordinarias adoptadas durante la crisis migratoria y marca un nuevo paso dentro del plan de transición impulsado por la administración municipal
- 3 minutos de lectura'
Nueva York mantendrá por algunos días más el esquema de emergencia utilizado para administrar los centros de alojamiento destinados a migrantes y solicitantes de asilo. La decisión la oficializó el 14 de julio el alcalde Zohran Mamdani con una nueva orden ejecutiva que extiende temporalmente varias excepciones regulatorias vinculadas con estos espacios.
Qué establece la nueva orden firmada por Mamdani
Según la Orden Ejecutiva de Emergencia N.º 2.38, la extensión tendrá una vigencia de cinco días y prorroga una disposición anterior que estaba próxima a vencer.
El documento recuerda que el estado de emergencia migratoria fue declarado originalmente el 7 de octubre de 2022, cuando la ciudad comenzó a recibir un número creciente de migrantes y solicitantes de asilo que requerían asistencia y alojamiento temporal.
Desde entonces, el gobierno municipal puso en funcionamiento los Humanitarian Emergency Response and Relief Centers, instalaciones destinadas a brindar refugio y servicios básicos a los recién llegados.
La nueva disposición señala que la emergencia continúa vigente mientras la administración desarrolla e implementa un plan para eliminar gradualmente la necesidad de mantener suspendidas determinadas normas y regulaciones adoptadas durante la crisis.
El impacto en los centros para migrantes de Nueva York
La extensión permite la operación de instalaciones administradas por el Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) bajo las mismas condiciones excepcionales vigentes hasta ahora.
Además, la orden instruye a ambos organismos a informar periódicamente al alcalde sobre los avances del plan de transición y los esfuerzos destinados a reducir progresivamente la dependencia de instalaciones que actualmente funcionan gracias a excepciones temporales.
De acuerdo con el texto oficial, estas medidas seguirán vigentes mientras la ciudad avanza hacia un modelo permanente para la atención de personas que necesitan alojamiento temporal.
Qué normas seguirán suspendidas temporalmente en Nueva York
El documento incorpora un apéndice con las disposiciones cuya suspensión continuará vigente durante este período. Entre ellas figuran las secciones 21-309, 21-312 y 21-124 del Código Administrativo de Nueva York, que seguirán sin aplicarse en determinadas instalaciones alcanzadas por la emergencia.
Las excepciones abarcan espacios administrados por el DSS, el DHS y otros centros que permanecían operativos al momento de entrar en vigor la nueva disposición.
Por qué Nueva York mantiene la emergencia migratoria
La orden explica que las disposiciones emitidas antes del 5 de enero no incluían un plan específico para poner fin a las suspensiones regulatorias implementadas durante la crisis migratoria.
Por ese motivo, la administración considera necesario mantener temporalmente algunas de estas excepciones mientras acelera el desarrollo de una estrategia que permita reducir su dependencia de instalaciones de emergencia.
El documento aclara que la medida no modifica los requisitos federales de ingreso a Estados Unidos ni incorpora nuevas restricciones para los migrantes. Esta orden ejecutiva entró en vigor de manera inmediata y permanecerá vigente durante cinco días, salvo que sea modificada o reemplazada por una nueva disposición antes de que expire ese plazo.
- 1
- 2
Bellingham cruzó al Colo Barco y lo golpeó en la cabeza tras la victoria de Argentina ante Inglaterra
- 3
La selección volvió a tocar el corazón de Argentina, eliminó a Inglaterra y sueña con otro título para la historia
- 4
Durísimo cruce de mensajes entre Bullrich y Villarruel por la sesión del Senado y la ley de tierras