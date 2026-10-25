El plan de Mamdani en Nueva York: control inteligente de velocidad a 2000 vehículos y nuevas alertas en buses escolares

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 22 de octubre un plan para incorporar tecnología de control inteligente de velocidad en 2000 vehículos municipales adicionales y sumar alertas para peatones en 100 autobuses escolares. La iniciativa se implementará durante los próximos tres años y busca reducir los excesos de velocidad y prevenir atropellos.

¿Cómo funcionará el control inteligente de velocidad en Nueva York?

Según informó el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, el sistema de asistencia inteligente de velocidad (ISA, por sus siglas en inglés) limita la aceleración cuando un vehículo supera la velocidad máxima permitida en una vía o un umbral establecido por el DCAS.

El mecanismo ISA restringe la aceleración cuando una unidad supera el límite permitido en una calle o avenida Fotomontaje realizado con IA

A diferencia del frenado automático, esta tecnología restringe la capacidad del vehículo para continuar acelerando por encima del límite configurado. Su objetivo es ayudar a los conductores a respetar las velocidades permitidas durante sus recorridos.

La ampliación forma parte de Vision Zero Reimagined, el plan de seguridad vial de Mamdani para los próximos 10 años.

También responde a la Orden Ejecutiva 19, firmada el 23 de julio, que establece nuevas condiciones para la flota municipal. Entre las principales disposiciones se encuentran:

Incorporar alertas para peatones en los camiones municipales que no prestan servicios de emergencia.

que no prestan servicios de emergencia. Exigir sistemas de advertencia peatonal y asistencia inteligente de velocidad en las nuevas adquisiciones de vehículos municipales no destinados a emergencias.

y asistencia inteligente de velocidad en las nuevas adquisiciones de vehículos municipales no destinados a emergencias. Instalar dispositivos de advertencia en aproximadamente 4000 camiones municipales antes de junio de 2029.

antes de junio de 2029. Extender el uso de tecnologías de seguridad a diferentes tipos de vehículos de la ciudad.

El alcalde sostuvo que la inversión busca proteger tanto a conductores como a peatones y ciclistas que circulan por las calles de Nueva York.

“Nuestra administración exige a todos los neoyorquinos los más altos estándares de seguridad vial, y eso comienza con nuestros trabajadores municipales”, afirmó Mamdani durante la presentación.

Las nuevas alertas para peatones en 100 autobuses escolares

El DCAS anunció una asociación con New York City School Bus Umbrella Services (Nycsbus) para instalar sistemas de advertencia peatonal en 100 autobuses escolares. Será la primera prueba de esta tecnología en el transporte escolar de la ciudad.

Los dispositivos emiten advertencias sonoras vinculadas con las señales de giro de los vehículos. Su función es alertar a peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía sobre las maniobras de los autobuses.

La prueba permitirá evaluar su funcionamiento en distintas configuraciones de vehículos y determinar cómo pueden incorporarse a las medidas de prevención del transporte escolar.

Matt Berlin, director ejecutivo de Nycsbus, explicó que la organización trabaja con el DCAS en la implementación del Plan de Transición hacia una Flota Segura (Safe Fleet Transition Plan).

A su vez, señaló que la siguiente etapa consistirá en probar las advertencias peatonales durante las maniobras de giro y evaluar su funcionamiento en diferentes configuraciones.

De una prueba con 50 vehículos a una flota de 3000 unidades en Nueva York

El programa de asistencia inteligente de velocidad comenzó en julio de 2022 con una prueba inicial en 50 vehículos municipales.

Desde entonces, el DCAS amplió progresivamente su implementación y extendió el uso de los dispositivos a distintas agencias de la ciudad. La evolución del programa incluye los siguientes hitos:

Octubre de 2024: la ciudad alcanzó las 500 unidades equipadas y acumuló 2,9 millones de millas recorridas (4,67 millones de kilómetros) con el sistema.

Octubre de 2024: la administración anunció una expansión proyectada hasta 2100 vehículos mediante una subvención federal de US$2,4 millones.

Octubre de 2026: más de 1000 unidades municipales cuentan con asistencia inteligente de velocidad y acumulan más de 10 millones de millas recorridas (16,09 millones de kilómetros).

Próximos tres años: Nueva York prevé incorporar otros 2000 vehículos hasta alcanzar un total de 3000 unidades equipadas.

La comisionada del DCAS, Yume Kitasei, destacó el crecimiento del programa desde la prueba inicial y señaló que las inversiones también incluyen protectores laterales para camiones, alertas peatonales y otras tecnologías de prevención.

La funcionaria vinculó estas medidas con la construcción de una flota municipal más segura, eficiente y sostenible.

¿Cómo supervisa Nueva York la velocidad de más de 30.000 vehículos?

El DCAS utiliza la Oficina de Seguimiento en Tiempo Real de Flotas (FORT, por sus siglas en inglés) para supervisar los desplazamientos y las velocidades de más de 30.000 vehículos municipales y autobuses escolares.

Los mecanismos emitirán señales acústicas durante las maniobras de giro para advertir a ciclistas y transeúntes Fotomontaje realizado con IA

La oficina también participa en la administración de ISA y gestiona los recursos necesarios para su funcionamiento. Entre sus principales tareas se encuentran:

Administrar los mapas de límites de velocidad utilizados por los sistemas ISA.

Gestionar herramientas de seguimiento y controles relacionados con la tecnología.

Apoyar la implementación de las medidas de seguridad en la flota municipal.

La ampliación del programa recibió el respaldo de funcionarios y organizaciones que promueven la seguridad vial en Nueva York. El concejal Lincoln Restler destacó los resultados de ISA y planteó extender su uso a vehículos particulares de conductores con antecedentes de infracciones graves.

Amy Cohen, fundadora de Families for Safe Streets, también apoyó la medida y recordó que su hijo Sammy murió atropellado por un conductor que circulaba a exceso de velocidad cerca de su vivienda.