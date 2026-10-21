Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “La ley municipal ya prohíbe que ICE use propiedades de la ciudad como base de operaciones”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los propietarios y operadores de estacionamientos privados que impidan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilice sus instalaciones como punto de partida para operativos migratorios. La solicitud busca sumar la colaboración de particulares a las medidas municipales que restringen el uso de propiedades de la ciudad por parte de las autoridades federales de inmigración.

Nueva York contra el ICE: el pedido de Mamdani a los estacionamientos

En una carta, Mamdani instó a más de 1000 propietarios y operadores a no alquilar, prestar ni poner sus espacios a disposición de la agencia.

“La ley municipal ya prohíbe que el ICE use propiedades de la ciudad como base de operaciones”, afirmó el alcalde.

En el comunicado de la oficina del alcalde de Nueva York, Mamdani pidió que estos espacios privados se adhieran a la norma que ya aplica el gobierno municipal de la Gran Manzana en edificios públicos.

“Les pido a todos los propietarios de garajes y estacionamientos de esta ciudad que dejen de darles esa opción. No alquilen sus propiedades al ICE. No se las presten. Díganles que no son bienvenidos”, expresó.

Mamdani también señaló que las protestas de los vecinos habían generado resultados. Según su declaración, un garaje de Morton Street retiró vehículos del ICE después de que residentes de la zona expresaran su rechazo.

El alcalde defendió la postura de quienes siguen las normativas de Nueva York contra la colaboración con el ICE. “Los propietarios que se niegan a participar contribuyen a la seguridad pública”, aseguró Mamdani.

Qué dice la normativa de Nueva York sobre las operaciones del ICE

Nueva York cuenta con restricciones para el uso de propiedades municipales por parte de organismos federales encargados de hacer cumplir las leyes, salvo que exista una orden judicial o se aplique una excepción legal específica. Estas medidas regulan el acceso a instalaciones públicas y la cooperación de las agencias municipales con las autoridades federales de inmigración.

En febrero de 2026, Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 13, que reforzó los protocolos municipales para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración y restringir el acceso a instalaciones de la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los propietarios de estacionamientos privados que no permitan que el ICE utilice sus instalaciones para preparar operativos migratorios RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, esas restricciones no se extienden automáticamente a las propiedades privadas. Por eso, el alcalde y los funcionarios que respaldaron la carta apelaron a la decisión voluntaria de los propietarios para impedir que sus estacionamientos se utilicen como bases operativas del ICE.

El tiroteo del ICE en Nueva York que motivó el pedido de Mamdani

El pedido se produjo después de que agentes del ICE hirieran de bala a Oscar Belgal, un migrante dominicano de 28 años, durante un operativo en Marble Hill, en el Bronx, el 8 de octubre. Su hijo de cinco años se encontraba en el vehículo cuando ocurrió el episodio.

Oscar Belgal, de 28 años, recibió un disparo durante un operativo migratorio en el que también estaba presente un niño de cinco años Redes sociales

Según la carta de Mamdani, los agentes habían utilizado un estacionamiento privado cercano como punto de partida para sus operaciones. El alcalde cuestionó que esos espacios pudieran convertirse en lugares desde los que se desplegaran intervenciones migratorias en zonas residenciales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Belgal se negó a salir del vehículo y embistió dos automóviles, por lo que un agente abrió fuego en defensa propia. Los abogados del dominicano cuestionaron la versión oficial y ofrecieron un relato diferente del episodio.