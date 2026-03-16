Adiós al límite actual de velocidad en Nueva York: el cambio de Mamdani que impactará en 800 zonas

Unos 800 sectores escolares de la ciudad de Nueva York tendrán un nuevo límite de velocidad, según los nuevos planes del alcalde Zohran Mamdani. En esos enclaves, se reducirá el máximo a 15 millas por hora (24 km/h).

De cuánto será el nuevo límite de velocidad en Nueva York

La decisión de Mamdani está amparada en la denominada Sammy’s Law y busca disminuir la mortalidad en accidentes de tránsito, dado que una persona impactada por un vehículo a 25 millas por hora tiene tres veces más probabilidades de fallecer que a 15 millas por hora, según publicó The New York Daily News.

La iniciativa comenzará con la reducción de los sectores que actualmente operan a 20 millas por hora, sumando otros 100 puntos críticos identificados por datos de colisiones. El plan consiste en extender el nuevo límite a todas las zonas escolares de la ciudad para finales de 2029.

Mike Flynn, junto a Mamdani al inaugurar el nuevo gobierno en la ciudad de Nueva York AMIR HAMJA� - POOL�

Según explicó el comisionado de Transporte, Mike Flynn, “el exceso de velocidad es la principal causa de muertes por accidentes de tráfico”.

El control del cumplimiento normativo se realizará a través de una red de aproximadamente 2400 cámaras de seguridad autorizadas para emitir multas automáticas.

Cuándo entrará en vigor el nuevo límite de velocidad

La implementación de los nuevos límites de velocidad en las zonas escolares de Nueva York entrará en vigor tras un período de consulta pública de 60 días.

“Las velocidades más bajas salvan vidas y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros vecinos”, dijo el alcalde Mamdani sobre la expansión de estas “zonas lentas” en los cinco distritos.

Los alrededores de las escuelas serán el foco de los nuevos límites de velocidad (Archivo)

Límites de velocidad actuales en Nueva York

El límite general de velocidad dentro de la ciudad de Nueva York es de 25 mph (unos 40 km/h) en todas las calles siempre que no cuenten con otra velocidad específicamente señalizada.

Desde 2014, el límite por defecto en Nueva York se redujo de 30 mph a 25 mph como parte del plan Vision Zero. Este límite aplica a “todas las calles de la ciudad salvo que una señal indique otra cosa”.