Multas para conductores en Florida: otro condado suma cámaras con IA para autobuses escolares

El Condado de Broward, en Florida, comenzará a aplicar un programa que combina tecnología, revisión policial y sanciones económicas para detectar a los automovilistas que no respetan la detención obligatoria frente a los autobuses escolares. La iniciativa se suma a otras implementadas en el estado y busca reducir una infracción que, según las autoridades, continúa representando un riesgo para miles de alumnos.

Broward instala cámaras con IA en 1300 autobuses escolares para detectar infracciones

El programa de seguridad escolar del Condado de Broward fue desarrollado en conjunto entre Broward County Public Schools y la empresa BusPatrol. Como parte de la iniciativa, cerca de 1300 autobuses escolares de la flota del distrito serán equipados con sistemas de detección de infracciones impulsados por inteligencia artificial.

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La tecnología está diseñada para identificar a los vehículos que avanzan de manera ilegal cuando un autobús escolar permanece detenido con las luces rojas intermitentes y la señal de alto activadas.

Una vez registrado el episodio, las imágenes y los videos son enviados para su revisión al Broward County Public Schools Police Department, que determina si efectivamente existió una infracción antes de emitir una notificación al propietario registrado del vehículo.

Según explicó Broward County Public Schools, el objetivo es reducir las maniobras peligrosas alrededor de los autobuses escolares y generar un cambio sostenido en la conducta de los conductores.

Los responsables del programa sostienen que la combinación de educación, vigilancia automatizada y aplicación de la ley permite disminuir este tipo de conductas. De acuerdo con los datos difundidos por el distrito, más del 90% de quienes reciben una primera infracción no vuelven a cometerla, un indicador que consideran positivo para mejorar la seguridad vial. Según detalló Local10, el sistema de cámaras estará completamente instalado para agosto de 2026, cuando comenzará el ciclo lectivo 2026-2027.

Cómo funcionan las cámaras de autobuses escolares y las multas de US$225 en Broward

El funcionamiento del sistema comienza cuando un autobús escolar despliega su señal de detención. En ese momento, las cámaras inteligentes se activan automáticamente y registran cualquier vehículo que avance de manera ilegal.

Los conductores deben detenerse al aproximarse a un autobús escolar que esté detenido con las luces rojas intermitentes y el brazo de STOP extendido Flhsmv

El procedimiento contempla varias etapas:

Las cámaras capturan fotografías y videos de la posible infracción.

El material se transmite de forma segura para su revisión.

El Broward County Public Schools Police Department analiza cada caso.

Si la infracción es confirmada, se envía una Notificación de Infracción al propietario registrado del vehículo.

El distrito aclara que la inteligencia artificial participa en la detección inicial de los posibles incumplimientos, pero la decisión final siempre queda en manos de las autoridades policiales, que revisan de manera independiente cada evidencia antes de emitir una sanción.

Además, los registros obtenidos por las cámaras únicamente se utilizan para analizar posibles infracciones relacionadas con el paso ilegal frente a un autobús escolar detenido. El material permanece almacenado durante el tiempo establecido por la legislación y solo puede ser consultado por personal autorizado.

Cuándo detenerse ante un autobús escolar en Florida y qué vías están exceptuadas

La legislación estatal establece que todos los conductores deben detenerse cuando un autobús escolar exhibe su señal de alto mediante las luces rojas intermitentes y los dispositivos de advertencia correspondientes.

La obligación se mantiene hasta que el vehículo escolar retoma la marcha o desactiva las señales visuales. Las reglas cambian según el tipo de vía:

En calles de dos carriles, todo el tránsito debe detenerse en ambos sentidos.

En avenidas de cuatro carriles o más sin separación física entre los sentidos de circulación, también deben detenerse todos los vehículos.

En carreteras divididas por una barrera física, una mediana elevada o un espacio no pavimentado de al menos cinco pies (1,52 metros), quienes circulan en sentido contrario no están obligados a detenerse, aunque sí deben disminuir la velocidad y prestar atención a los estudiantes.

Los automovilistas que circulan en el mismo sentido que el autobús deben detenerse siempre.

Las autoridades remarcan que las líneas pintadas sobre el pavimento no se consideran una barrera física válida para quedar exento de la obligación de detenerse.

Al encontrarte con un autobús escolar en Florida, la regla fundamental es detenerse por completo siempre que el autobús muestre sus señales de parada (luces rojas intermitentes y brazo de "STOP" extendido) Foto de Jackson Simmer en Unsplash

Multa de US$225 en Florida por sobrepasar ilegalmente un autobús escolar detenido

La utilización de cámaras en los autobuses escolares fue autorizada en Florida mediante una ley aprobada en 2023. La normativa permite que los distritos escolares utilicen sistemas automáticos de detección para documentar las infracciones y remitir las pruebas a las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir la legislación.

La sanción prevista para quienes pasen de forma ilegal junto a un autobús escolar detenido es una multa civil de US$225, sin la aplicación de puntos sobre la licencia de conducir.

Las notificaciones se envían al propietario registrado del vehículo e incluyen información para revisar las pruebas obtenidas durante el procedimiento, conocer los detalles de la legislación vigente y realizar el pago o presentar una impugnación cuando corresponda. En caso de dificultades económicas, el propietario puede solicitar un plan de pagos, si Broward ofrece esa alternativa.