El pueblo a dos horas de la ciudad de Nueva York que eligió la familia Mamdani para las vacaciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, eligieron la zona de Coxsackie, en el valle del Hudson, para pasar unos días de vacaciones lejos de la ciudad. El destino forma parte de uno de los tantos pueblos turísticos cerca de Nueva York y queda a poco más de dos horas en auto desde la Gran Manzana.

Coxsackie: dónde pasó sus vacaciones Zohran Mamdani junto a Rama Duwaji

Según informó The New York Times, Mamdani y Duwaji pasaron parte de su semana libre en los alrededores de Coxsackie, en el condado de Greene. La zona queda a unas 140 millas (225 kilómetros) del City Hall de Nueva York.

Coxsackie tiene un centro fácil de recorrer a pie junto al río Hudson y el histórico corredor de Reed Street Great Northern Catskills

La alcaldía había anunciado que el funcionario comenzaría sus vacaciones el 16 de agosto, pero solo indicó que permanecería en el norte del estado de Nueva York. ABC 7 NY señaló que Mamdani no tendría actos públicos durante esa semana y que recibiría actualizaciones periódicas de sus principales colaboradores.

El destino empezó a conocerse cuando vecinos de Greene encontraron al alcalde y a su esposa en distintos comercios y restaurantes.

City & State New York indicó que el sheriff del condado, Pete Kusminsky, y un legislador local confirmaron que la pareja pasó parte de su descanso en esa región.

Qué comieron Zohran Mamdani y Rama Duwaji durante sus vacaciones en Greene County

El propio Mamdani aportó varios detalles después de su regreso. En una conferencia registrada por la Oficina del Alcalde de Nueva York, confirmó que compró dos pollos asados en el supermercado Tops de Coxsackie y que cenó en Casa Susanna, un restaurante ubicado en Leeds.

The New York Times precisó que la pareja pidió pato y chochoyotes, unas preparaciones de masa, durante esa visita. Mamdani también contó que fueron a un restaurante uzbeko de la zona.

Uno de los encuentros que permitió reconstruir el recorrido ocurrió en el supermercado de West Coxsackie. Patrick Pacheco, un periodista de teatro que reside parte del año en la cercana Climax, vio a Mamdani y a su esposa mientras esperaban para pagar.

La pareja llevaba los dos pollos asados y una importante cantidad de vegetales. Pacheco relató que al principio no reconoció a los visitantes. La ropa completamente negra de Duwaji le llamó la atención porque, según explicó, ese estilo no es habitual en la zona.

El vecino se acercó y le preguntó a Mamdani si era quien creía. El alcalde respondió que sí. Pacheco quiso saber qué hacía en Coxsackie y ambos le explicaron que se habían tomado unos días libres. La pareja estaba acompañada por una sola persona de seguridad.

Al regresar a Nueva York, Mamdani dijo que la pausa le permitió descansar y reflexionar. También afirmó que mantuvo contacto regular con su equipo durante esos días y que permaneció disponible ante cualquier situación que requiriera su intervención.

Cómo es Coxsackie, el destino del valle del Hudson elegido por Zohran Mamdani

El portal del estado de Nueva York describe a Coxsackie como una comunidad compacta y fácil de recorrer a pie, con un centro que incluye el Distrito Histórico de Reed Street y el renovado Riverside Park. El perfil oficial destaca además el carácter rural de la localidad y su entorno natural.

El sitio turístico de Greene County ubica al pueblo junto al río Hudson y destaca su centro histórico, pequeños comercios, restaurantes y espacios recreativos. Entre los sitios de la zona aparecen el Bronck Museum, el Coxsackie Riverside Park y el Hi-Way Drive-In Theatre, abierto desde 1951.

El Censo de 2020 registró 2746 habitantes en la localidad de Coxsackie Tyler A. McNeil

Los datos del Censo de EE.UU. registraron 2746 habitantes en la villa de Coxsackie en 2020. La localidad no debe confundirse con el municipio homónimo, que comprende un territorio más amplio y cuya población estimada llegó a 8079 personas en 2025.

La escapada representó la primera semana de vacaciones de Mamdani desde que asumió como alcalde en enero. Tras el regreso, volvió a sus actividades públicas en Nueva York y confirmó personalmente varios de los lugares que había visitado durante los días que pasó en Greene.