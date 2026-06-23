Noticias de Nueva York, hoy: se eligen candidatos en las primarias rumbo a las elecciones de noviembre 2026

Este 23 de junio, Nueva York celebra elecciones primarias para seleccionar a los postulantes que competirán en las generales del 3 de noviembre. La jornada incluye cargos federales, estatales, locales y judiciales, además de una disputa interna dentro del Partido Demócrata que concentra la atención política del estado.

Primarias de Nueva York 2026: claves de la jornada electoral

De acuerdo con la información oficial, los centros de votación permanecen abiertos entre las 6 y las 21 hs en todo el estado de Nueva York. Solo los ciudadanos registrados en los partidos Demócrata y Republicano participan en esta instancia que determinará quiénes representarán a cada fuerza política en las elecciones generales.

Entre las disputas de candidatos más observadas de Nueva York aparece la del Distrito 13 Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La composición de la boleta varía según el lugar de residencia y la afiliación partidaria de cada elector. Por esa razón, no todos los votantes encuentran las mismas candidaturas ni las mismas categorías al momento de emitir su voto.

Candidaturas en juego en las primarias de Nueva York

Entre los cargos sometidos a elección se encuentran:

Contralor estatal;

Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos;

Integrantes del Senado estatal;

Miembros de la Asamblea.

Además de las competencias estatales y federales, algunos distritos celebran elecciones para organismos municipales y cargos judiciales. En determinadas jurisdicciones también se votan candidatos para tribunales civiles y funciones administrativas locales.

Uno de los casos es el Distrito 3 de la ciudad de Nueva York, donde se desarrolla una primaria para el Concejo Municipal. Al mismo tiempo, distintos sectores de Queens y Kings eligen aspirantes para integrar la Corte Civil.

Las categorías de gobernador, vicegobernador y fiscal general no forman parte de la jornada electoral. Las autoridades determinaron que esas candidaturas avanzarán directamente a las generales debido a la ausencia de competencia interna dentro de los partidos involucrados.

Estas son las diversas contiendas para cargos federales, estatales y locales, lo que incluye puestos para el Congreso de EE.UU., el Senado estatal y la Asamblea Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Zohran Mamdani y Kathy Hochul miden fuerzas en la interna demócrata

Las primarias de este año son observadas como una medición de fuerzas dentro del Partido Demócrata. La discusión enfrenta a sectores vinculados al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y a dirigentes alineados con la gobernadora Kathy Hochul.

En el Distrito 13, que abarca zonas del norte de Manhattan y el Bronx, el congresista Adriano Espaillat busca conservar la nominación frente a Darializa Avila Chevalier. La candidatura de Espaillat cuenta con respaldo de Hochul, mientras que Avila Chevalier recibe apoyo de Mamdani.

Otra de las competencias observadas se desarrolla en el Distrito 10, donde el representante Dan Goldman enfrenta al excontralor municipal Brad Lander. Este último forma parte del grupo de candidatos respaldados por el alcalde neoyorquino.

NY-7, NY-10, NY-12 y NY-13: las carreras demócratas bajo la lupa

El Distrito 7 también presenta una competencia importante tras la salida de la congresista Nydia Velázquez. Allí participan Antonio Reynoso, presidente del distrito de Brooklyn, y la asambleísta Claire Valdez.

Por otra parte, el Distrito 12 registra una de las disputas con mayor cantidad de candidatos luego del retiro de Jerrold Nadler. Entre los postulantes se encuentran Micah Lasher, Alex Bores, George Conway y Jack Schlossberg, junto a otros aspirantes que buscan la nominación. Los expertos prestan especial atención a la actuación de los precandidatos respaldados por Mamdani, ya que permitirá evaluar el alcance político del alcalde dentro de la estructura demócrata apenas seis meses después de asumir el cargo.

Cómo consultar la boleta y el lugar de votación

Debido a que cada elector recibe una boleta confeccionada según su distrito y afiliación política, las autoridades recomiendan verificar previamente la información correspondiente antes de concurrir a votar. Para ello existen plataformas digitales que permiten visualizar una muestra personalizada.

Para tener una visualización de la papeleta, la página oficial solicita la siguiente información de la dirección del domicilio:

Número de casa

Nombre de la calle

Código postal

También hay herramientas que ofrecen información sobre los candidatos que competirán en cada jurisdicción y permiten organizar previamente las preferencias para la jornada electoral.

Los mismos sistemas permiten verificar el centro de sufragio asignado. Las autoridades recuerdan que el lugar utilizado durante el comicio anticipado puede no coincidir con el establecimiento habilitado para esta jornada oficial de las primarias.

Los primeros resultados comenzarán a conocerse después del cierre de las urnas, previsto para las 21 hs.