Elecciones en Nueva York 2026: qué necesito para votar en las primarias del 23 de junio

El martes 23 de junio, los votantes de Nueva York podrán participar en las elecciones primarias de 2026. Antes de asistir a los comicios, es importante identificar los requisitos para votar, el centro asignado, los horarios disponibles y los casos en los que se debe presentar identificación.

¿Qué necesito para votar en las primarias de Nueva York?

Para votar en las primarias de Nueva York, la persona debe estar registrada y presentarse en el centro electoral asignado a su domicilio. La ciudad recomienda consultar el sitio de votación antes de acudir, porque la sede puede cambiar de una elección a otra. Además, el lugar habilitado para el sufragio anticipado puede ser distinto del correspondiente al día de la elección.

Para emitir el voto en las primarias, cada elector debe estar registrado y presentarse en el sitio correspondiente a su domicilio Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La identificación solo es obligatoria para quienes votan por primera vez y no entregaron un documento al registrarse. En ese caso, deberán presentar una forma de acreditación aceptada. Entre los documentos admitidos figuran:

Una identificación válida con foto.

Una copia reciente de una factura de servicios públicos.

Una copia reciente de un resumen bancario.

Una copia reciente de un recibo de pago.

Una copia reciente de un cheque o documento gubernamental.

Para agilizar el ingreso, el elector puede llevar su etiqueta o tarjeta Fast Pass. No es obligatoria, pero reúne la información electoral, incluidos los distritos. La Junta Electoral la envía por correo antes de la jornada.

Cómo puedo votar en las primarias de Nueva York

Los votantes registrados en la ciudad de Nueva York tienen tres formas de emitir su sufragio:

La primera es hacerlo en persona en un centro electoral , durante la votación anticipada o el día de la elección.

, durante la votación anticipada o el día de la elección. La segunda opción es solicitar una boleta de voto anticipado por correo. Esta alternativa puede pedirse por cualquier motivo. La Junta Electoral envía la documentación y un sobre prepagado. Luego, el votante puede devolverla por correo o entregarla durante el horario de atención, o en una oficina del organismo.

por correo. Esta alternativa puede pedirse por cualquier motivo. La Junta Electoral envía la documentación y un sobre prepagado. Luego, el votante puede devolverla por correo o entregarla durante el horario de atención, o en una oficina del organismo. La tercera vía es pedir una papeleta de voto en ausencia. Esta modalidad está prevista para quienes no pueden acudir en persona por un motivo específico, como enfermedad o viaje. La Junta Electoral también remite el material y un sobre prepagado. Después, el elector puede enviarlo por correo o entregarlo en una sede habilitada durante el período de apertura, o en una oficina electoral.

Las fechas y horarios claves de las elecciones en Nueva York

La primaria se realizará el martes 23 de junio. Ese día, los centros electorales abrirán de 6 a 21 hs. Si una persona está en la fila a las 21 hs, podrá permanecer para emitir su papeleta.

La votación anticipada comenzó el sábado 13 de junio y termina el domingo 21 de junio. Durante ese período, cada elector debe acudir al sitio asignado para esa modalidad. Los horarios que restan son los siguientes:

Miércoles 17 de junio: de 10 a 20 hs.

Jueves 18 de junio: de 8 a 16 hs.

Viernes 19 de junio: de 9 a 17 hs.

Sábado 20 de junio: de 9 a 17 hs.

Domingo 21 de junio: de 9 a 17 hs.

¿Qué pasos debo seguir en el centro de votación?

El proceso comienza con el registro en el centro electoral. Un trabajador busca el nombre del votante en la lista de personas registradas o escanea el Fast Pass. Si se trata de un elector primerizo que no presentó identificación al inscribirse, debe mostrar un documento admitido. Luego firma en el libro electoral.

Después, recibe una boleta en papel y pasa a una cabina de privacidad con una lapicera para marcar sus opciones. Si necesita asistencia por discapacidad, puede pedir ayuda a un trabajador electoral.

Los votantes de Nueva York deben revisar su registro, el centro asignado y los horarios antes de participar en las primarias del 23 de junio Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Una vez marcada la boleta, debe insertarla en el escáner. Ese dispositivo registra el voto. Al cierre de los sitios, los equipos se usan para contar todos los sufragios emitidos. Antes de retirarse, los votantes pueden recoger una calcomanía oficial de “I Voted”.

Todos los centros de votación cuentan con entrada accesible, cabina ADA y dispositivo de marcado de boleta. Algunos sitios tienen papeletas traducidas a determinados idiomas. También hay interpretación disponible en ciertas sedes.

En estas primarias, los votantes definen qué candidatos de cada partido avanzarán a la elección general del 3 noviembre. La boleta puede incluir cargos estatales como contralor estatal, Senado estatal y Asamblea estatal; según el distrito, también pueden aparecer contiendas para la Cámara de Representantes de EE.UU. y el Concejo Municipal.