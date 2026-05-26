Segunda vuelta en Texas hoy: a qué hora cierran los centros de votación este martes electoral

Los centros de votación en Texas para la segunda vuelta de las elecciones primarias cierran a las 19 hs (hora local) de este martes 26 de mayo de 2026. Los ciudadanos podrán asistir a las urnas desde la mañana para definir la contienda que incluye candidatos al Senado de Estados Unidos, el cargo por fiscal general del estado y otros puestos gubernamentales.

Qué cargos se definen en Texas durante la segunda vuelta electoral de este 26 de mayo

Los centros de votación recibirán a los electores en un horario continuo de 7 a 19 hs (hora local). La jornada electoral definirá las candidaturas oficiales de cada partido en las distintas categorías para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre de 2026.

Este martes 26 de mayo se definirán las categorías restantes para las elecciones generales de noviembre stock en canva

El estado celebró las elecciones primarias iniciales el pasado 3 de marzo de 2026. De esta manera, la segunda vuelta electoral de las primarias convoca a los votantes para terminar de definir las categorías en las que ningún candidato superó el 50% de los votos en esa primera contienda.

Según Ballotpedia, los analistas prevén un electorado más pequeño y con una tendencia más conservadora para esta fecha específica.

En toda la jornada, se votará por la primaria republicana para el Senado, aspirantes republicanos y demócratas para fiscal general del estado, la vicegobernación demócrata y la Comisión de Ferrocarriles del Estado de la Estrella Solitaria.

Quiénes son los candidatos de la segunda vuelta de las primarias en Texas

Este martes 26 de mayo, en la segunda vuelta de las primarias, los votantes texanos definirán a los ganadores de varias categorías:

Primaria republicana para el Senado : el senador John Cornyn enfrenta en runoff al fiscal general Ken Paxton. En marzo, obtuvieron el 42% y el 40,6%, respectivamente.

: el senador enfrenta en runoff al fiscal general En marzo, obtuvieron el 42% y el 40,6%, respectivamente. Fiscal general republicano : la integran el senador estatal Mayes Middleton , tras liderar la primera ronda con el 39,1%, y el congresista Chip Roy , quien obtuvo el 31,6% de los votos.

: la integran el senador estatal , tras liderar la primera ronda con el 39,1%, y el congresista , quien obtuvo el 31,6% de los votos. Fiscal general demócrata : se definirá entre Nathan Johnson , que recibió el 48,1% de los votos en las primarias, y Joe Jaworski , quien consiguió el 26,4% de apoyo.

: se definirá entre , que recibió el 48,1% de los votos en las primarias, y , quien consiguió el 26,4% de apoyo. Vicegobernación demócrata : participan Vikki Goodwin , que obtuvo el 48%, y Marcos Vélez , que recibió el 31,5%.

: participan , que obtuvo el 48%, y , que recibió el 31,5%. Comisión de Ferrocarriles de Texas: fue una de las competencias más reñidas. El republicano Jim Wright (32,1%) busca imponerse ante Bo French (31,7%).

John Cornyn y Ken Paxton definen la candidatura republicana al Senado por Texas

El actual senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton compiten por la nominación republicana. Cornyn logró el 42% de los sufragios en la primera contienda de marzo. Por su parte, Paxton alcanzó el 40,5% de los votos en el mismo proceso electoral.

John Cornyn, senador federal (a la izquierda); Ken Paxton, fiscal general de Texas (a la derecha) Fotomontaje con imágenes de Getty Images/AFP

De acuerdo con Ballotpedia, el presidente Donald Trump manifestó su respaldo oficial hacia Paxton en mayo. Mientras tanto, los representantes federales Lance Gooden y Troy Nehls también apoyan la postulación del actual fiscal general.

Por su parte, Cornyn ejerce como senador desde su primera elección en 2002. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza respaldan la reelección del legislador.

Por qué Greg Abbott y Gina Hinojosa ya pasaron a las elecciones generales de Texas

En las elecciones primarias de marzo, tanto Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, como Greg Abbott, actual mandatario del estado, que buscará la reelección por el Partido Republicano, lograron avanzar por un amplio margen de votos respecto de sus competidores.

En el caso de Hinojosa, salió victoriosa con un 59% de los votos. Abbott, por su parte, se quedó con la contienda tras obtener el 81,8%.

El apoyo de Trump a Ken Paxton para el balotaje del 26 de mayo en Texas

De esta manera, ambos competirán por la gobernación de la Estrella Solitaria en las próximas elecciones generales.