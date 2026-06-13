Elecciones en Nueva York: así es la boleta para votar el 23 de junio

Las elecciones primarias de Nueva York se celebrarán el 23 de junio y definirán a los candidatos que representarán a cada partido político en los comicios generales previstos para el 3 de noviembre. La boleta electoral no es igual para todos los ciudadanos, ya que su contenido depende tanto del domicilio registrado como del partido al que esté afiliado el votante.

Qué cargos se eligen en las primarias de Nueva York

En esta instancia participan los electores inscriptos en partidos reconocidos por la autoridad, quienes seleccionarán a los postulantes que competirán posteriormente por distintos cargos públicos. Por ese motivo, las candidaturas y categorías disponibles pueden variar de un distrito a otro.

Registrarse para votar en las primarias de EE.UU.

Entre los puestos que podrán aparecer en la boleta figuran cargos federales, estatales y locales. Según la jurisdicción correspondiente, los ciudadanos podrán encontrar elecciones para:

Contralor estatal

Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Integrantes del Senado estatal

Miembros de la Asamblea

Diversos cargos judiciales

Además de las contiendas estatales y federales, algunos distritos incluirán elecciones para organismos municipales y otras funciones de alcance local. También podrán aparecer cargos vinculados con administraciones de ciudades, pueblos o distritos específicos.

En determinadas zonas, los sufragistas deberán elegir candidatos para el Concejo Municipal o para tribunales locales. Algunas localidades tienen en juego además puestos administrativos como supervisores municipales o responsables de áreas de infraestructura pública.

Las categorías de gobernador y vicegobernador no formarán parte de la primaria del 23 de junio. Aunque esos cargos integran el ciclo electoral de 2026, las candidaturas avanzaron directamente hacia las elecciones generales debido a la ausencia de competencia interna dentro de los partidos involucrados.

Cómo completar correctamente la boleta electoral de Nueva York

De acuerdo con la información oficial, el voto se emite al rellenar el óvalo ubicado junto al nombre del candidato elegido. Cada categoría especifica la cantidad máxima de opciones que puede elegir el elector.

Quienes deseen seleccionar a una persona que no figure entre los candidatos impresos pueden utilizar la alternativa de voto por escrito. Para ello, deben marcar la casilla correspondiente y escribir el nombre en el espacio habilitado para esa modalidad.

Un ejemplo de la boleta oficial republicana para representante en el Congreso por el distrito 21, miembro de la Asamblea por el distrito 118 y juez del Tribunal Testamentario enhancedvoting

Los funcionarios electorales recomiendan revisar cuidadosamente cada selección antes de entregar la boleta. Si un sufragista elige más candidatos de los permitidos para un mismo cargo, la elección quedará invalidada únicamente en esa competencia.

Boletas en varios idiomas y opciones de accesibilidad en Nueva York

La ciudad de Nueva York dispone de boletas en distintos idiomas con el objetivo de facilitar la participación electoral. Entre las alternativas disponibles se encuentran inglés, español, coreano, bengalí, tagalo y versiones en chino cantonés.

Ejemplo de boleta electoral demócrata a nivel de condado para contralor cayugacounty.gov

Asimismo, según NYC Votes, los centros de votación cuentan con equipos especiales de marcado de boletas destinados a personas con discapacidad o necesidad de asistencia durante el proceso electoral.

Otro aspecto relevante es la utilización del sistema de voto por orden de preferencia en determinadas elecciones dentro de la ciudad. Este mecanismo permite que los ciudadanos clasifiquen a los candidatos según su preferencia en lugar de seleccionar solamente una opción.

Cómo consultar la boleta y el centro de votación en las elecciones de Nueva York

Debido a que cada boleta se confecciona de manera individual según el distrito y la afiliación partidaria, las autoridades recomiendan revisarla antes de acudir a las urnas. Para ello existen plataformas digitales que permiten visualizar una muestra personalizada.

Para tener una visualización de la papeleta, la página oficial solicita la siguiente información de la dirección del domicilio:

Número de casa

Nombre de la calle

Código postal

También hay herramientas que ofrecen información sobre los candidatos que competirán en cada jurisdicción y permiten organizar previamente las preferencias para la jornada electoral.

Los mismos sistemas permiten verificar el centro de sufragio asignado. La consulta es importante porque el sitio destinado a la votación anticipada puede ser diferente al utilizado durante el día oficial de las primarias.

Fechas clave para las elecciones primarias de Nueva York

La votación anticipada comenzará el 13 de junio y se extenderá hasta el 21 de junio. Durante ese período, los centros habilitados funcionarán con horarios que varían según cada jornada: