Resultados de las elecciones especiales en Nueva York: qué se votó y quién ganó en Queens y Manhattan

Las elecciones especiales celebradas el martes 3 de febrero en la ciudad de Nueva York definieron el futuro inmediato de tres bancas clave en la Legislatura estatal y dejaron un mensaje político tanto en Queens como en Manhattan. Los resultados, aún preliminares pero con un escrutinio prácticamente completo, confirmaron triunfos contundentes del Partido Demócrata y consolidaron figuras alineadas con los liderazgos locales más influyentes del momento.

Elecciones especiales en Nueva York: qué cargos se votaron

La jornada electoral estuvo marcada por comicios especiales convocados para cubrir vacantes en la Legislatura estatal de Nueva York. Según el Board of Elections de la Ciudad de Nueva York, las elecciones se realizaron de manera simultánea y contaron con un nivel de carga de resultados superior al 96% en todos los distritos, lo que permitió conocer tendencias firmes desde la noche del martes.

Se votaron tres escaños que quedaron vacantes en Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En concreto, los votantes eligieron representantes para tres distritos que abarcan zonas densamente pobladas y políticamente activas de Queens y Manhattan:

El Distrito 36 de la Asamblea estatal, en Queens

El Distrito 74 de la Asamblea estatal, en Manhattan

El Distrito 47 del Senado estatal, también en Manhattan

En Queens, el escaño de la Asamblea quedó libre tras la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. En Manhattan, tanto en el Senado como en la Asamblea, las bancas se abrieron por movimientos internos dentro del propio Partido Demócrata, con legisladores que pasaron a ocupar cargos ejecutivos o en el Concejo Municipal.

Elecciones en Queens: quién reemplaza a Mamdani en la Asamblea

La elección más observada fue la del Distrito 36 de la Asamblea, que abarca gran parte de Astoria, Ditmars, Astoria Heights y el norte de Long Island City. Allí se enfrentaron cuatro candidaturas, en una contienda que funcionó como termómetro del peso político del flamante alcalde Zohran Mamdani.

Resultados en el Distrito 36: ganó Diana Moreno boenyc

Diana C. Moreno, respaldada tanto por el Partido Demócrata como por la línea de Working Families, se impuso con amplia ventaja en el total combinado de votos. De acuerdo con los resultados no oficiales del Board of Elections, obtuvo 6209 votos, lo que representa el 73,95% del total.

Según informó The New York Times, la victoria nunca estuvo realmente en duda, en buena medida por el fuerte respaldo político y territorial del alcalde Mamdani, quien participó activamente en la campaña y movilización de votantes.

Moreno, inmigrante nacida en Ecuador y organizadora comunitaria, no había competido antes por un cargo electivo. Tras conocerse los resultados, afirmó que será una aliada “inquebrantable” del alcalde en Albany y adelantó que sus prioridades legislativas estarán centradas en la protección de los inquilinos, el acceso al cuidado infantil financiado por el Estado y la defensa de las comunidades inmigrantes, consignó The New York Times.

Elecciones en Manhattan: Erik Bottcher gana el Senado estatal

En el oeste de Manhattan, el Distrito 47 del Senado estatal también resolvió su elección especial con un resultado categórico. El distrito incluye barrios como Greenwich Village, Chelsea, Hell’s Kitchen y el Upper West Side, además de parte de Central Park, y quedó vacante luego de que Brad Hoylman-Sigal asumiera como presidente del borough de Manhattan.

Resultados en el Distrito 47: ganó Erik Bottcher boenyc

El ganador fue Erik Bottcher, concejal y activista por los derechos LGBTQ, quien se presentó tanto por la boleta demócrata como por la de Working Families. Según el Board of Elections, cosechó en total 12.084 votos, equivalentes al 91,71% del total emitido.

De acuerdo con Spectrum News, Bottcher no enfrentó una oposición significativa y su elección se inscribe en una serie de triunfos demócratas en distritos claramente inclinados hacia la centroizquierda. Con esta victoria, el nuevo senador deberá ahora prepararse para defender la banca en los comicios regulares de este mismo año.

Keith Powers gana la elección especial en el Distrito 74

La tercera contienda relevante se desarrolló en el Distrito 74 de la Asamblea estatal, que comprende zonas del Lower East Side, East Village y Midtown East. Allí, el exconcejal Keith Powers logró una victoria holgada frente al republicano Joseph W. Foley, quien también figuró en la boleta del Partido Conservador.

Resultados en el Distrito 74: ganó Keith Powers boenyc

Los resultados oficiales preliminares indican que Powers obtuvo 3953 votos, lo que equivale al 82,25% del total. Foley sumó 804 votos en conjunto entre sus dos líneas partidarias, lo que hizo que alcanzara el 16,73%.

La vacante se produjo luego de que Harvey Epstein dejara la Asamblea para asumir como miembro del Concejo Municipal por el Distrito 2. Powers, con experiencia previa en el gobierno local, capitalizó ese recorrido y el respaldo demócrata en un distrito históricamente favorable a ese partido.