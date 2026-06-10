Es oficial: cambian los horarios en los bares de Nueva York por nueva ley firmada por Kathy Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, extendió los horarios de venta de alcohol; los bares y restaurantes serán extendidos durante las próximas semanas. La medida busca potenciar la actividad económica de los pequeños negocios durante el Mundial 2026.

Mundial 2026 en Nueva York: hasta qué hora podrán vender alcohol bares y restaurantes

La nueva ley firmada por Hochul establece que los establecimientos con licencia para consumo de alcohol en el lugar podrán extender sus ventas habituales de bebidas hasta las 4 hs (hora local).

podrán (hora local). Según un comunicado, este beneficio entrará en vigor a partir del próximo 11 de junio de 2026 y se mantendrá hasta el 20 de julio de 2026.

Los bares habilitados de Nueva York podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 4 hs Canva

La medida busca dar respuesta a la gran demanda de consumo que generará la Copa del Mundo. Los establecimientos con licencia podrán operar bajo este esquema temporal sin importar las restricciones particulares vigentes en sus respectivos condados.

La normativa caducará al finalizar el torneo. Las autoridades confirmaron que la norma expirará el 21 de julio de 2026, lo que devolverá al Estado a sus horarios habituales.

Sin embargo, los negocios que cuenten con penalizaciones previas de la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas no podrán acceder al beneficio.

El organismo regulador conservará el derecho a mantener sus restricciones particulares en los casos donde la licencia comercial contenga condiciones previas de seguridad.

Kathy Hochul respalda a comercios locales ante la llegada del Mundial 2026

La mandataria demócrata manifestó el compromiso del sector público para asegurar que las comunidades formen parte del impacto económico del Mundial.

Según explicó, la gobernadora promulgó la ley con el objetivo de ampliar la participación de residentes y comercios en las actividades vinculadas al torneo.

Además, las autoridades proyectan que habrá una llegada masiva de turistas durante el verano. En ese marco, la legislación establece herramientas para que bares, restaurantes y organizadores puedan ampliar su actividad durante el torneo.

La gobernadora Hochul mostró su respaldo hacia los negocios de Nueva York, para que aprovechen el impuslo del turismo durante el Mundial 2026 Oficina de la Gobernadora de Nueva York

“El Mundial llega a Nueva York y quiero que todos los neoyorquinos y negocios locales formen parte de la acción y la celebración, sin necesidad de entrada”, declaró Hochul.

Luego, concluyó: “Desde el primer saque hasta el último, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos durante todo el torneo, reuniendo a los neoyorquinos para animar cada gol y apoyando a los pequeños negocios de todo el estado”.

Permiso de un día en Nueva York: cómo funcionarán los eventos al aire libre por el Mundial 2026

La nueva medida anunciada por Hochul se complementa con la creación previa del Permiso de un Día para el Mundial. Esta herramienta regulatoria funciona bajo el control directo de la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas con pautas específicas de organización.

Se trata de un documento que habilita a los coordinadores de los eventos a realizar actividades recreativas y comerciales fuera de los recintos cerrados habituales.

El plan de contingencia promueve la extensión de las áreas de atención en espacios públicos y sectores al aire libre durante jornadas específicas del torneo.

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Los pequeños comercios, municipalidades y comunidades vecinales podrán asociarse para estructurar zonas de reunión pública para proyectar los partidos.

Los permisos facilitan la instalación de pantallas y puestos de servicio mediante un trámite especial ante la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas.