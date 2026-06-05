Hochul lanza NY Kicks: US$6 millones para llevar el fútbol a los barrios con menos recursos de Nueva York

En el marco del Mundial 2026, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el lanzamiento del programa NY Kicks. Con una inversión de 6 millones de dólares se buscará ampliar el acceso al fútbol en las comunidades de bajos recursos.

El programa de fútbol asequible de Hochul en Nueva York

A través de un comunicado, la oficina de la gobernadora de Nueva York dio a conocer el lanzamiento del programa NY Kicks, un fondo de inversión cuyo objetivo será construir canchas de fútbol en las comunidades de menos recursos en todo el estado y fortalecer los lazos comunitarios mediante el deporte.

La iniciativa forma parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 y se anuncia en el marco de los eventos destacados durante el Mundial 2026. Los recursos se dividirán en dos rubros:

US$5 millones para otorgar subvenciones de capital que apoyen la creación, expansión y mejora de canchas de fútbol comunitarias . El Consejo Regional de Desarrollo Económico estará a cargo del programa.

. El Consejo Regional de Desarrollo Económico estará a cargo del programa. US$1 millón que será administrado por la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias y financiará programas, equipo, capacitación y otros gastos operativos que maximicen el uso de las nuevas instalaciones, por ejemplo, compra de uniformes, balones y el pago a entrenadores.

Quiénes se verán beneficiados con el programa NY Kicks

El gobierno de Hochul explicó en el comunicado que las subvenciones otorgadas a través del programa NY Kicks podrán ser solicitadas por municipios, autoridades públicas y organizaciones sin fines de lucro. Los montos van de US$75.000 a US$200 mil y se dará prioridad a proyectos ubicados en comunidades con dificultades severas y moderadas.

Las autoridades especificaron que los recursos cubrirán un máximo del 50% de los costos elegibles que incluyen la preparación del terreno, la infraestructura permanente de las canchas y servicios públicos y el pavimentado.

Hochul anunció el lanzamiento de NY Kicks en Nueva York Oficina de la Gobernadora de Nueva York

Los esfuerzos en Nueva York para recibir el Mundial 2026

Además de la iniciativa NY Kicks, el gobierno estatal dio a conocer otros esfuerzos para garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de la Copa del Mundo.

En el marco del Mundial 2026, el estado de Nueva York quiere impulsar la práctica del fútbol Facebook Governor Kathy Hochul

En el marco de que la sede de Nueva York/Nueva Jersey recibirá ocho partidos, incluida la final del torneo, se impulsan distintas iniciativas: