Hochul lanza NY Kicks: US$6 millones para llevar el fútbol a los barrios con menos recursos de Nueva York
En el marco del Mundial 2026, la gobernadora anunció un programa para ampliar el acceso a la práctica del deporte
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En el marco del Mundial 2026, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el lanzamiento del programa NY Kicks. Con una inversión de 6 millones de dólares se buscará ampliar el acceso al fútbol en las comunidades de bajos recursos.
El programa de fútbol asequible de Hochul en Nueva York
A través de un comunicado, la oficina de la gobernadora de Nueva York dio a conocer el lanzamiento del programa NY Kicks, un fondo de inversión cuyo objetivo será construir canchas de fútbol en las comunidades de menos recursos en todo el estado y fortalecer los lazos comunitarios mediante el deporte.
La iniciativa forma parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 y se anuncia en el marco de los eventos destacados durante el Mundial 2026. Los recursos se dividirán en dos rubros:
- US$5 millones para otorgar subvenciones de capital que apoyen la creación, expansión y mejora de canchas de fútbol comunitarias. El Consejo Regional de Desarrollo Económico estará a cargo del programa.
- US$1 millón que será administrado por la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias y financiará programas, equipo, capacitación y otros gastos operativos que maximicen el uso de las nuevas instalaciones, por ejemplo, compra de uniformes, balones y el pago a entrenadores.
Quiénes se verán beneficiados con el programa NY Kicks
El gobierno de Hochul explicó en el comunicado que las subvenciones otorgadas a través del programa NY Kicks podrán ser solicitadas por municipios, autoridades públicas y organizaciones sin fines de lucro. Los montos van de US$75.000 a US$200 mil y se dará prioridad a proyectos ubicados en comunidades con dificultades severas y moderadas.
Las autoridades especificaron que los recursos cubrirán un máximo del 50% de los costos elegibles que incluyen la preparación del terreno, la infraestructura permanente de las canchas y servicios públicos y el pavimentado.
Los esfuerzos en Nueva York para recibir el Mundial 2026
Además de la iniciativa NY Kicks, el gobierno estatal dio a conocer otros esfuerzos para garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de la Copa del Mundo.
En el marco de que la sede de Nueva York/Nueva Jersey recibirá ocho partidos, incluida la final del torneo, se impulsan distintas iniciativas:
- Mejoras en el servicio oficial de autobuses del estadio para los aficionados que viajan a los partidos.
- Entradas gratuitas para seguir partidos del Mundial 2026 en la Universidad de Stony Brook en Long Island.
- Eventos gratuitos para los aficionados de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.
- 12 proyectos comunitarios en todo el estado que recibirán financiamiento por parte del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria del estado de Nueva York.
- Los organizadores de eventos podrán servir alcohol durante la Copa del Mundo si solicitan un permiso a través de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del estado.
- Se impulsa una iniciativa para ampliar temporalmente los horarios de operación de bares, restaurantes y otros establecimientos elegibles durante lo que dura la cita mundialista, para fomentar el consumo de residentes y turistas a lo largo del torneo.
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