Es oficial: confirman peligro de inundaciones repentinas que podrían llegar a Nueva York este miércoles

Este miércoles, un sistema frontal acompañado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento avanzará en Estados Unidos, mientras distintas zonas permanecen bajo riesgo de inundaciones. Nueva York aparece entre las áreas que deberán mantenerse atentas durante la jornada, especialmente en su sector occidental.

Inundaciones repentinas y tormentas avanzan este miércoles en EE.UU.

El panorama meteorológico estará marcado por un frente frío de desplazamiento lento que se extenderá sobre una región de aproximadamente 1000 millas, desde las Planicies Centrales hasta los Grandes Lagos y el oeste de Nueva York.

Satélite de la NOAA hoy

El sistema tendrá capacidad para generar tormentas de distinta intensidad y, al mismo tiempo, favorecer períodos de lluvias abundantes capaces de provocar acumulaciones de agua en poco tiempo.

De acuerdo con Fox Weather, se espera que las tormentas severas comiencen a desarrollarse con mayor intensidad durante la tarde del miércoles a lo largo del frente frío.

El fenómeno ya estará acompañado durante las primeras horas del día por lluvias y tormentas en sectores de las Planicies Centrales y el Medio Oeste. En Omaha, Nebraska, y el suroeste de Iowa, la actividad provocó incluso un aviso de inundaciones repentinas.

La combinación entre el frente, la humedad disponible y la evolución de las tormentas permitirá que las precipitaciones se extiendan hacia el este durante el transcurso de la jornada. La zona más organizada para el tiempo severo se ubicará en el tramo comprendido entre el este de Ohio y el oeste de Nueva York.

El Centro de Predicción de tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) indicó que existe un riesgo leve, nivel dos de cinco, de tormentas eléctricas severas desde el este de Ohio hasta el oeste de Nueva York. Según el organismo, podrían desarrollarse tormentas aisladas fuertes o severas en sectores de las Planicies Centrales y el valle de Ohio, aunque la amenaza más organizada estará concentrada más al este.

Nueva York, dentro del corredor de riesgo por tormentas

La situación adquiere importancia para Nueva York porque el frente frío llegará a la región acompañado por condiciones favorables para la formación de tormentas.

El sector occidental del estado figura dentro del área donde se espera una amenaza de tiempo severo, principalmente por la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, capaces de superar las 60 millas por hora (97 km/h).

El Centro de Predicción de Tormentas ubicó el núcleo de mayor riesgo desde el este de Ohio hasta el oeste de Nueva York ED JONES - AFP

El escenario también contempla la posibilidad de uno o dos tornados, aunque no se trata del riesgo dominante.

El riesgo de inundaciones se extiende en EE.UU.

Mientras el oeste de Nueva York concentra una parte importante de la amenaza de tormentas severas, el peligro de inundaciones repentinas será relevante más al sur y al oeste. Partes del suroeste de Illinois, el sur de Missouri y el este de Kansas se encuentran entre las áreas donde existe una mayor posibilidad de que las lluvias provoquen acumulaciones rápidas de agua.

La amenaza principal en el corredor occidental neoyorquino estará dominada por ráfagas de viento capaces de superar las 60 mph (97 km/h) Rodolfo Cuadros / Unsplash

Fox Weather informó que ese corredor está incluido en un nivel dos de cuatro de riesgo de inundaciones repentinas. La amenaza se explica por la combinación de tormentas, precipitaciones intensas y un sistema frontal que se moverá lentamente, una configuración que puede permitir que determinadas zonas reciban lluvias abundantes en períodos relativamente cortos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que durante este miércoles las áreas de lluvias intensas y tiempo severo se desplazarán desde el Medio Oeste y los Grandes Lagos inferiores hacia el interior de Nueva Inglaterra. El organismo anticipó que las precipitaciones localmente fuertes serán posibles en el valle del Mississippi medio durante la jornada.