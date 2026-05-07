Mamdani multa a propietarios en el Bronx por US$31 millones: congeló sus cuentas bancarias

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una multa por 31 millones de dólares a propietarios en el Bronx por incumplir regulaciones de vivienda. La sanción representa la más alta impuesta en la historia por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés). Además, nombró a un Director de Reestructuración con el fin de asegurar que se realicen las reparaciones pertinentes.

Zohran Mamdani impone multa récord a propietarios de edificios en El Bronx

Mediante un comunicado de prensa, la oficina del alcalde demócrata informó junto a la comisionada del HPD, Dina Levy, la imposición de la millonaria multa contra los propietarios de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers en El Bronx. Las sanciones económicas derivan del incumplimiento de normas de vivienda que puso en riesgo la salud de los inquilinos.

El alcalde Mamdani impuso la multa de US$31 millones a los propietarios de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers en El Bronx ForRent

Según Mamdani, durante años los inquilinos de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers estuvieron obligados a vivir con plagas de roedores, averías crónicas en los ascensores y falta de calefacción y agua caliente.

“Hoy, por fin, esa negligencia tiene consecuencias”, declaró al respecto el alcalde. “Esta administración logró la mayor multa en la historia del HPD, porque ningún arrendador está por encima de la ley”, agregó.

No obstante, luego señaló que “las multas por sí solas no bastan”, y adelantó que tomará otras medidas. “Estamos tomando el control de la situación para garantizar que se realicen las reparaciones y que las condiciones mejoren de forma permanente. Todos los neoyorquinos merecen una vivienda segura y digna”, concluyó.

El anuncio de Mamdani sobre las multas a propietarios del Bronx por US$31 millones

Qué medidas tomó Zohran Mamdani tras las denuncias en edificios de el Bronx

Además de la multa, el alcalde de la Gran Manzana anunció el nombramiento de un Director de Reestructuración independiente, como parte de las sentencias judiciales. El funcionario administrará US$900 mil congelados de las cuentas bancarias de los propietarios.

De acuerdo con la información compartida por Mamdani, el nuevo director de reestructuración contará con el dinero para garantizar que se completen las reparaciones críticas para los residentes de casi 500 apartamentos.

El alcalde Mamdani congeló US$900 mil de las cuentas bancarias de los propietarios de los edificios en El Bronx Seth Wenig - AP

A su vez, la administración instó a la Asociación Nacional Federal Hipotecaria, Fannie Mae, que ha iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria sobre los edificios, a colaborar con el HPD para identificar a un comprador que se comprometa a mantener las instalaciones en buen estado.

En el comunicado, Leila Bozorg, vicedirectora de Vivienda y Planificación, aseguró que la administración Mamdani “utilizará todos los recursos a su alcance para realizar reparaciones y mejorar la gestión para los inquilinos de estos edificios”.

Las denuncias de los inquilinos contra propietarios de Fordham Towers y Robert Fulton Terrace

Ascensores frecuentemente fuera de servicio, falta de calefacción y la falta de agua caliente para bañarse fueron algunas de las irregularidades denunciadas por los inquilinos de los edificios. “No debería tener que hervir agua para bañarme en 2026. Eso es completamente inaceptable, así que tengo esperanzas”, expresó un inquilino durante la rueda de prensa en la que se anunciaron las multas.

La demanda que resultó en la sanción, presentada inicialmente en 2024, fue interpuesta por la Unidad contra el Acoso de la División de Litigios de Vivienda del HPD. A su vez, los propietarios de los edificios, Karan Singh y Rajmattie Persaud, figuran en la lista de los peores dueños de inmuebles elaborada por el Defensor Público.

Zoe Kheyman, abogada de la Unidad de Justicia de Vivienda – Defensa Colectiva de The Legal Aid Society, detalló que las condiciones en Fordham y Fulton Tower incluyen cortes crónicos de calefacción y agua caliente, ascensores averiados, plagas y casi 2000 infracciones. “Nuestros clientes han agotado todas las vías legales disponibles, pero el propietario no ha actuado”, denunció.

Desde su lugar, la inquilina Denise Philip celebró la medida. “Esta es nuestra casa, he vivido aquí toda mi vida, en tres apartamentos, de un lugar a otro, y no me voy a ir a ninguna parte. Así que necesitamos asegurarnos de tener un lugar decente para vivir; eso es todo lo que queremos”, completó.