Los miembros de Citi Bike pagarán como máximo US$3,65 por cada viaje en bicicleta eléctrica de hasta 45 minutos desde el 19 de enero de 2027. Así lo establece un acuerdo entre el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y Lyft, la empresa que opera el sistema de bicicletas compartidas.

Cuánto se ahorra en Citi Bike según la duración del viaje

El anuncio oficial de la alcaldía, del 23 de noviembre, también congela desde ya la cuota anual, la tarifa por minuto y los cargos por exceso de tiempo para miembros. El congelamiento dura hasta el 26 de mayo de 2029, cuando vence el contrato de Lyft con la ciudad. La medida no alcanza a quienes usan el servicio sin membresía.

Actualmente, los miembros de Citi Bike pagan 27 centavos por minuto en bicicleta eléctrica citibikenyc.com

Hoy, los miembros pagan 27 centavos por minuto en bicicleta eléctrica, por lo que un trayecto de 45 minutos cuesta US$12,15, según Gothamist. Solo los recorridos que entran o salen de Manhattan tienen hoy un tope, de US$5,40, que será reemplazado por el nuevo límite.

Según esa tarifa:

Los viajes de hasta 13 minutos, que cuestan US$3,51 o menos, mantendrán su precio.

Desde los 14 minutos, el costo supera el tope y el ahorro llega a US$8,50 en un trayecto de 45 minutos.

A cambio, la membresía dejará de incluir 60 minutos anuales gratuitos en bicicleta eléctrica, informó NY1. Quienes no son miembros pagan US$4,99 por viaje y 41 centavos por minuto eléctrico. Según Gothamist, el acuerdo no impide que Lyft suba esas tarifas.

Qué cambia para residentes de NYCHA y beneficiarios de SNAP

El tope también rige para el programa de tarifa reducida Reduced Fare Bike Share, que cobra US$5 mensuales. Pueden acceder las personas de 16 años o más que residan en viviendas de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) o que reciban el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La inscripción requiere el número de la tarjeta de beneficios o el de la cuenta de NYCHA, según la página del programa.

Los beneficiarios del programa SNAP podrán inscribirse con la tarifa reducida Reduced Fare Bike Share citibikenyc.com

Quienes tienen esta membresía pagan 14 centavos por minuto en bicicleta eléctrica, según el aviso de precios de Citi Bike para 2026. Para ellos, el beneficio es menor:

El tope solo modifica el precio de los viajes de 27 minutos o más.

El ahorro máximo, en un recorrido de 45 minutos, es de US$2,65.

El programa tiene peso en la comunidad latina. El 44,7% de las familias en vivienda pública de NYCHA se identifica como hispana, según el resumen de datos de residentes de enero de 2025. Mamdani afirmó que más de dos millones de neoyorquinos son elegibles.

Qué recibe Lyft a cambio y qué pasará cuando venza el contrato en 2029

Según la transcripción de la conferencia, la ciudad no pagará un subsidio directo. Desde el 1° de enero de 2027, Lyft podrá colocar publicidad en todos los paneles de las estaciones. Además, solo entregará a la ciudad los ingresos que superen US$5,25 millones anuales y dejará de reembolsarle lo que pierde en parquímetros. El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) agilizará la instalación de más de 130 estaciones con carga eléctrica.

El alcalde estimó que el tope habría ahorrado US$10,9 millones a los usuarios si hubiera regido el año pasado. También recordó que la tarifa por minuto para miembros pasó de 10 a 27 centavos en seis años. El nuevo límite queda 65 centavos por encima de la tarifa de US$3 del metro y el autobús.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunció una audiencia de supervisión sobre la red. Sobre el contrato que vence en 2029, Mamdani dijo que la ciudad analiza todas las opciones para abaratar el sistema.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.