Es oficial: Mamdani anuncia modelo de apartamento sostenible para viviendas públicas en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un apartamento modelo de sostenibilidad para la vivienda pública. El diseño forma parte de una inversión de US$5600 millones asignada a la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (Nycha, por sus siglas en inglés).

Qué se sabe del nuevo modelo anunciado por Zohran Mamdani para viviendas públicas

Mamdani presentó el inmueble junto a la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, durante una conferencia de prensa. Allí explicó que el objetivo es exhibir las innovaciones tecnológicas que contribuirán a construir un “futuro más limpio, saludable y cómodo” para los residentes de viviendas públicas.

El nuevo inmueble ecológico forma parte de una inversión de US$5600 millones asignada a la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (Nycha, por sus siglas en inglés) Michael Brochstein - ZUMA Press Wire DPA

“Durante demasiado tiempo, a los neoyorquinos que viven en viviendas públicas se les ha pedido que esperen las inversiones que merecen. Cambiamos eso al colocar a la Nycha a la vanguardia de la innovación climática”, dijo el alcalde.

Luego agregó: “Una calefacción más limpia, una mejor refrigeración y electrodomésticos modernos pueden hacer que los hogares sean más confortables, al tiempo que nos ayudan a construir una ciudad preparada para los desafíos climáticos que se avecinan”.

Entre las innovaciones exhibidas en el apartamento se destacaron:

Bombas de calor para ventanas : unidades compactas de calefacción y refrigeración eficiente desarrolladas por Midea y Gradient.

: unidades compactas de calefacción y refrigeración eficiente desarrolladas por Midea y Gradient. Estufas de inducción de 120 voltios : equipos impulsados por batería (de la empresa Copper) que operan en tomacorrientes estándar.

: equipos impulsados por batería (de la empresa Copper) que operan en tomacorrientes estándar. Ventanas de alta eficiencia : ventanal de triple cristal (Intus) con acoples diseñados para montar las bombas de calor.

: ventanal de triple cristal (Intus) con acoples diseñados para montar las bombas de calor. Paneles de calefacción radiante: proveen calor directo de forma eficiente.

La presentación de este modelo respalda la Agenda de Sostenibilidad 2026 de Nycha nycmayorsoffice

“El futuro de la vivienda pública es verde”, dijo Bozorg. “Con las bombas de calor, la cocina de inducción y otras tecnologías expuestas en el apartamento modelo de sostenibilidad, facilitamos más que nunca la visualización de ejemplos de las mejoras disponibles para los residentes de Nycha”.

Agenda de sostenibilidad de la administración Mamdani

Las metas quinquenales con las nuevas tecnológicas para inmuebles incluyen la transición de 20.000 apartamentos mediante bombas de calor y la instalación de 10.000 estufas de inducción, además de la expansión de la energía solar, la infraestructura de carga para vehículos eléctricos y las medidas de resiliencia climática.

El proyecto se enmarca en el compromiso financiero dentro del plan de capital a cinco años de la administración Mamdani, organizado de la siguiente manera:

US$5600 millones en financiamiento de capital a cinco años para Nycha.

en financiamiento de capital a cinco años para Nycha. US$374 millones en fondos combinados de capital y gastos para rehabilitar y entregar apartamentos vacantes a nuevas familias.

en fondos combinados de capital y gastos para rehabilitar y entregar apartamentos vacantes a nuevas familias. US$$42.5 millones para lanzar la Iniciativa de Reparaciones Críticas, estructurada según el modelo del Centro de Llamadas del Ombudsperson.

para lanzar la Iniciativa de Reparaciones Críticas, estructurada según el modelo del Centro de Llamadas del Ombudsperson. US$5.9 millones destinados a la reparación y mantenimiento de ascensores.

Las últimas medidas de Mamdani para viviendas en la ciudad de Nueva York

A fines de junio, Mamdani anunció el diseño de un nuevo programa de seguros, a través de una solicitud de expresiones de interés (RFEI, por sus siglas en inglés) destinada a seleccionar propuestas que contribuyan a estructurar y poner en marcha la iniciativa.

El objetivo es que los proveedores de vivienda puedan destinar más recursos a mejoras y mantenimiento de los inmuebles sin trasladar esos costos a los residentes. “Los proveedores de vivienda recibirán el apoyo que necesitan para mejorar las condiciones de vivienda mientras mantienen la asequibilidad”, dijo en su cuenta de X.