Es oficial: Nueva York sigue en emergencia migratoria y Mamdani extiende la orden sobre refugios
Ya entró en vigor y prorroga por cinco días suspensiones legales vinculadas con centros humanitarios y alojamiento temporal para recién llegados
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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, oficializó una nueva extensión de la emergencia vinculada con los centros humanitarios y el alojamiento temporal de migrantes recién llegados. La medida busca mantener operativas las instalaciones utilizadas por la ciudad desde el aumento de llegadas registrado en los últimos años.
En qué consiste la orden ejecutiva lanzada por Mamdani en NYC
La orden ejecutiva de Emergencia N.° 2.32, publicada por Mamdani, extiende por cinco días las suspensiones y modificaciones legales vigentes para determinadas instalaciones de alojamiento temporal. El documento, que entró en vigor de inmediato, mantiene el marco que permite a la ciudad operar centros humanitarios mientras avanza en un plan para reducir su uso.
El texto legal establece que la medida es temporal y que puede terminarse o modificarse antes del plazo previsto. Además, exige que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (Department of Homeless Services), en consulta con el Departamento Jurídico, actualicen regularmente al alcalde sobre el plan de implementación y los esfuerzos para abandonar progresivamente el uso de esas instalaciones.
Los artículos 21-124, 21-309 y 21-312 del Código Administrativo permanecen bajo la suspensión dictada el 19 de noviembre de 2025, lo que permite una mayor flexibilidad en la gestión de refugios.
La campaña de tarjetas para migrantes y trabajadores durante el Mundial 2026
Separada de la orden sobre refugios y con motivo de la alta afluencia turística por el Mundial 2026, el alcalde Mamdani lanzó una campaña de protección laboral y ciudadana denominada “Kit de Árbitros”. El programa, con una inversión de 130 mil dólares, entrega herramientas educativas en formato físico que simulan el sistema de tarjetas del fútbol.
Las tarjetas amarillas funcionan como una guía de recursos de asistencia jurídica y laboral. Incluyen números telefónicos de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y la Línea Directa Hope, lo que permite que los trabajadores reporten abusos o violaciones a través del servicio 311.
Por otro lado, las tarjetas rojas actúan como un manual de protocolos ante interacciones con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estos cartones detallan los derechos de los migrantes frente a posibles intervenciones en el hogar, la vía pública o los centros de trabajo.
La medida busca asegurar que se respeten normativas clave, como la Ley de Tiempo Libre Protegido y la Fair Workweek Law.
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