Lo dicen los neoyorquinos: la encuesta que revela lo que piensan del alcalde Mamdani a casi un año de ganar las elecciones

El 1° de enero de 2026, Zohran Mamdani asumió el cargo de alcalde de la ciudad de Nueva York. Ocho meses después de iniciar su mandato, una encuesta de la Universidad de Suffolk reveló que el 61% de los encuestados consideraba que su desempeño era “mejor de lo que esperaban”.

Cómo es la imagen de Zohran Mamdani a casi un año de ser electo alcalde

El sondeo se realizó a 500 personas entre el 1° y el 3 de septiembre de 2026. Según los resultados, el 57% de los encuestados calificó el trabajo del demócrata como “bueno” o “excelente”, mientras que el 34% lo consideró “regular” o “malo”.

Según la encuesta, el 57% de los encuestados califica el trabajo de Zohran Mamdani como “bueno” o “excelente” nycmayorsoffice

Con respecto al desempeño respecto a las expectativas , el 61% sostuvo que actuaba mejor de lo esperado , frente al 19% que opinaba lo contrario.

, el sostuvo que actuaba , frente al que opinaba lo contrario. Por su parte, el 60% opinó que el alcalde representaba los valores fundamentales del ciudadano promedio, en contraste con un 28% que consideraba que estaba fuera de sintonía con los residentes.

Las preocupaciones actuales de los neoyorquinos en la era Mamdani

La asequibilidad constituye la principal preocupación de los neoyorquinos, señalada por más de un tercio de los encuestados. Entre los demás temas prioritarios para la ciudadanía se encuentran:

Economía y empleo: 13%

13% Vivienda: 12%

12% Delincuencia y criminalidad: 11%

La asequibilidad constituye la principal preocupación de los neoyorquinos durante la era de la administración Mamdani Michael Brochstein - ZUMA Press Wire DPA

Uno de los ejes de campaña principales de Mamdani previo a ganar las elecciones del 4 de noviembre de 2025 por la alcaldía era mejorar la asequibilidad en la Gran Manzana.

Entre las promesas destacadas del entonces candidato figuraban el congelamiento de alquileres, la implementación de un sistema de transporte público gratuito y el establecimiento de guarderías sin costo para las familias.

Últimas medidas de Mamdani para mejorar la asequibilidad en la ciudad de Nueva York

A ocho meses de asumir como alcalde, Mamdani implementó diferentes medidas para mejorar el costo de vida en la ciudad. Una de ellas es el aumento del 0% en los alquileres durante dos años.

La medida (que entra en vigor el 1° de octubre) fue aprobada por siete votos contra uno y constituye la primera vez en que la junta dispone una congelación para contratos de dos años. “Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”, dijo el alcalde en un comunicado.

El ajuste del 0% se va a aplicar a los contratos de uno o dos años que comiencen dentro del período establecido por la resolución. Es decir, entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.