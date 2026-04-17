Trump ataca el nuevo impuesto “pied-à-terre” de Mamdani en Nueva York: “Destrucción de la ciudad”

Donald Trump expresó su rechazo al reciente anuncio de Zohran Mamdani, donde el alcalde de Nueva York informó que implementará el impuesto “pied-à-terre”. El tributo propone gravar inmuebles residenciales de alto valor que no son la vivienda principal del propietario. Lejos de la relación amistosa que habían mostrado hasta el momento, el presidente de Estados Unidos cargó contra el mandatario local y dijo que estas medidas están “destruyendo” la ciudad.

Trump apuntó contra Mamdani y dijo que su política de impuestos está “destruyendo Nueva York”

El mensaje del republicano llegó a través de una publicación que realizó en la red social Truth Social. “Lamentablemente, ¡el alcalde Mamdani está destruyendo Nueva York!“, manifestó Trump.

El mensaje de Trump contra Mamdani por el anunció del nuevo impuesto "Pied-à-Terre" en Nueva York Captura

En esa misma línea, sostuvo que EE.UU. “no debería contribuir a su fracaso” y que la “situación solo empeorará”.

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