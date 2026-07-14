Fecha confirmada: cambian las tarjetas SNAP por modelos con chip para frenar una alarmante práctica en Nueva York

El estado de Nueva York confirmó que el proceso para sustituir las actuales tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, en inglés) de banda magnética por nuevas versiones con chip empezará durante el primer trimestre de 2027. La decisión forma parte de un plan destinado a reforzar la seguridad de los beneficios que reciben millones de personas a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Nuevas tarjetas EBT con chip: cuándo comenzará el reemplazo en Nueva York

Las autoridades estiman que alrededor de 2 millones de tarjetas serán renovadas en Nueva York. Antes de que cada beneficiario reciba el nuevo plástico, el gobierno estatal enviará una notificación oficial con las instrucciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, el contrato para proveer las tarjetas fue adjudicado a Fidelity Information Services (FIS, por sus siglas en inglés), empresa que suministrará la tecnología compatible con el sistema federal de EBT. Esta actualización fue posible luego de que la infraestructura nacional comenzara a admitir tarjetas con chip.

En paralelo, la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA, por sus siglas en inglés) inició contactos con comercios e instituciones financieras para que adapten sus terminales de pago y puedan aceptar las nuevas tarjetas. La iniciativa fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y llega después de un incremento en los casos de robo de beneficios mediante dispositivos utilizados para copiar la información almacenada en las bandas magnéticas.

“Estamos comprometidos a proteger a los neoyorquinos del robo de beneficios y modernizar nuestro sistema EBT es la herramienta más eficaz que tenemos para evitar que criminales sin escrúpulos se aprovechen de algunos de nuestros residentes más vulnerables”, dijo la mandataria.

El nuevo sistema utilizará la misma tecnología de chip presente en la mayoría de las tarjetas bancarias. Esto dificultará la duplicación de los datos y reducirá las posibilidades de fraude electrónico.

Cómo proteger la tarjeta SNAP antes de la llegada del chip

Mientras continúa la transición, las autoridades recomendaron adoptar medidas para disminuir el riesgo de pérdida de fondos. Una de las principales herramientas disponibles es la función para congelar y desbloquear la tarjeta desde la aplicación ebtEDGE o mediante el sitio web del servicio.

El bloqueo impide que se realicen compras, consultas de saldo u otras operaciones cuando la tarjeta no está en uso. La sugerencia fue mantenerla bloqueada y habilitarla únicamente al momento de efectuar un pago, para luego volver a congelarla.

Nueva York anunció la implementación de tarjetas con chip más seguras que comenzarán a distribuirse a principios de 2027 Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

También se recomendó:

Modificar el número PIN de forma periódica

Evitar combinaciones fáciles de identificar

Activar las opciones que restringen compras por internet o transacciones realizadas fuera del estado.

Hasta que comience la entrega de las nuevas tarjetas, los usuarios de SNAP continúan con las versiones tradicionales con banda magnética. Por ese motivo, las autoridades estatales recomendaron revisar el lector de tarjetas antes de realizar una compra y evitar utilizar terminales que presenten señales de manipulación.

También pidieron controlar periódicamente el historial de movimientos para identificar operaciones no autorizadas lo antes posible. Ante cualquier actividad sospechosa, la recomendación es bloquear la tarjeta y comunicarse con el servicio de atención correspondiente.

Qué hacer si roban los beneficios de la tarjeta EBT de SNAP

Quienes detecten movimientos que no reconocen deben reportar inmediatamente la tarjeta como comprometida para impedir nuevas operaciones y solicitar un reemplazo del plástico. El trámite puede realizarse por teléfono, mediante la plataforma ebtEDGE o desde la aplicación móvil.

Nueva York dio recomendaciones para evitar robo de fondos en la tarjeta de SNAP antes del cambio a chip Nam Y. Huh - AP

De acuerdo con el sitio web de la OTDA, las reglas para recuperar el dinero dependen del tipo de beneficio afectado. En el caso de SNAP, la autorización federal que permitía reponer beneficios robados dejó de estar vigente, por lo que ya no existe un mecanismo para recuperar esos fondos.

Sin embargo, denunciar el incidente aún es una medida importante para proteger futuros depósitos. Por su parte, los beneficiarios de asistencia pública que hayan sufrido un robo electrónico pueden solicitar la reposición del dinero, siempre que presenten el reclamo dentro del plazo establecido y cumplan con los requisitos previstos por las autoridades.