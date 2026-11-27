Un detective encubierto de la policía de Nueva York que hablaba fujianés pagó US$1600 a una escuela de manejo de Queens, entregó su permiso de aprendizaje y esperó. Según la fiscalía de Staten Island, la escuela le avisó que no hacía falta presentarse al examen práctico que tenía programado y, poco después, recibió una licencia de conducir emitida por el estado. Esa prueba fue una de las piezas con las que los investigadores desarmaron la llamada Operación Road Test, un esquema que, de acuerdo con la acusación, permitió que cientos de personas, y quizás miles, obtuvieran su licencia sin demostrar que sabían manejar.

Cómo funcionaba el esquema de sobornos para conseguir licencias de conducir en el DMV de Staten Island

El fiscal de distrito de Staten Island, Michael McMahon, y la inspectora general del estado de Nueva York, Lucy Lang, presentaron el caso el 1° de julio de 2025. Catorce personas fueron acusadas ante la Corte Suprema estatal: empleados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), la escuela T&E Driving School, con sede en Roosevelt Avenue, en Flushing, impostores que rendían exámenes en nombre de otros y clientes que pagaron por licencias que no habían ganado, según informó amNY.

El fraude se descubrió en varios centros de examen del DMV en Staten Island, a partir de alertas internas sobre irregularidades en los turnos de examen y de un detective encubierto que pagó US$1600 y recibió una licencia sin rendir la prueba práctica DMV

La escuela, de acuerdo con la investigación, ofrecía dos tarifas: US$1600 por la licencia si el cliente ya tenía el permiso de aprendizaje y US$2000 por el permiso y la licencia juntos, detalló NTD. El servicio tenía dos variantes. En algunos casos, un empleado de la escuela se hacía pasar por el cliente y rendía el examen en su lugar. En otros, los examinadores del DMV aceptaban dinero en efectivo para cargar resultados falsos o directamente dejaban que el solicitante se salteara la prueba de manejo. La fiscalía sostuvo que también se tramitaron permisos de aprendizaje de manera fraudulenta.

“Demasiadas personas obtuvieron licencias de conducir por corrupción, por codicia, por robo”, dijo McMahon en la conferencia de prensa en la que anunció las acusaciones. Sobre los examinadores, afirmó que “traicionaron descaradamente su juramento al aceptar efectivo a cambio de falsificar los resultados”.

Los tres examinadores del DMV identificados en la acusación son Edward Tarik Queen, Aji Idicula y Tianna Rose Andolina, residentes de Staten Island, que tenían 40, 43 y 30 años, respectivamente, cuando se presentó la acusación. Por la escuela fueron acusados, entre otros, su dueño, Weixian Tan, y los empleados Weiwen Tan y Winnie Yang.

Cómo se descubrió la Operación Road Test

La pista inicial llegó desde adentro del DMV: empleados del organismo alertaron a las autoridades sobre irregularidades en la programación de los exámenes, según NTD. A partir de ahí, los investigadores usaron cámaras ocultas y el agente encubierto que pagó US$1600, informó CBS News. En el operativo participaron también Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., la policía de Nueva York y el propio DMV.

Bajo la Operación Road Test, un policía encubierto reveló un esquema de estafas en una escuela de manejo de Queens Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

La escuela captaba a sus clientes por redes sociales y apuntaba sobre todo a personas de la provincia china de Fujian, muchas de ellas sin ciudadanía estadounidense y sin dominio del inglés. “Estas personas a menudo no hablaban ni entendían inglés”, señaló George Ioannidis, de HSI en Nueva York.

Nadie sabe todavía cuántas licencias se emitieron por esta vía. Los investigadores secuestraron 150 permisos que los clientes habían entregado a la escuela para conseguir su licencia, y las autoridades estimaron que un solo examinador del DMV en Staten Island toma unos 1500 exámenes por año. McMahon advirtió que las acusaciones podían ser apenas “la punta del iceberg”.

“Seamos claros: este no fue un delito sin víctimas”, sostuvo el fiscal, según amNY. Ante CBS News agregó: “Innumerables personas manejan hoy por nuestras calles sin haber demostrado nunca las habilidades básicas para hacerlo de manera segura”. Lang, por su parte, calificó el caso como una “traición escandalosa” a la confianza pública.

Los acusados enfrentan cargos por afectar la integridad de un examen de habilitación del gobierno, adulteración de registros públicos, presentación de documentos falsos, falsificación de registros comerciales y robo de identidad. La mayoría quedó en libertad sin fianza, porque esos delitos no la admiten, y debió entregar su pasaporte. El cargo principal, un delito grave, prevé entre dos y siete años de prisión en caso de condena.

Qué pasa con las licencias obtenidas con el fraude

El DMV informó que comenzó a revocar la habilitación para conducir de los clientes del esquema, que ya hizo cambios en sus procedimientos para evitar que se repita y que los tres empleados involucrados fueron despedidos o suspendidos sin goce de sueldo, según CBS News. “Felicitamos a nuestros empleados que colaboraron con las autoridades durante toda la investigación”, señaló el comisionado del organismo, Mark Schroeder.

Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva York

En una columna publicada en Streetsblog en diciembre de 2025, un exexaminador del DMV y dueño de una escuela de manejo se mostró escéptico sobre la capacidad del organismo para retirar de circulación todas las licencias obtenidas de forma irregular.

En Nueva York, la llamada Ley de Luz Verde permite desde diciembre de 2019 que las personas sin estatus migratorio legal tramiten una licencia estándar por la vía regular: permiso de aprendizaje, examen escrito, curso previo y prueba de manejo. Quienes pagan a un intermediario para saltear esos pasos se exponen a cargos penales y a perder la licencia: según la fiscalía, entre los acusados también figuran clientes que compraron la suya, y el DMV anunció la revocación de las que se emitieron de manera fraudulenta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.