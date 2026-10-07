Fue estrella de Hollywood y dejó Nueva York para criar a sus hijas en un pueblo pequeño: la razón detrás de su decisión

El actor estadounidense Robert Sean Leonard eligió abandonar la ciudad de Nueva York para establecer la residencia de su familia en Ridgewood, una localidad de Nueva Jersey. Su decisión respondió al deseo de ofrecer a sus tres hijas una infancia vinculada a la nostalgia y al entorno de su propio pueblo natal.

Por qué Robert Sean Leonard dejó Nueva York junto a su familia

Leonard alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación del Dr. James Wilson en la serie House y por su papel en la película La sociedad de los poetas muertos. Tras residir en Manhattan, el artista decidió modificar su estilo de vida familiar.

Según AOL, el nacimiento de sus tres hijas entre 2009 y 2018 junto a su esposa Gabriella Salick motivó la búsqueda de un entorno diferente para la crianza. El actor concluyó que la dinámica neoyorquina no coincidía con el modelo de vida que buscaba para su familia.

Así, la familia resolvió mudarse a Ridgewood, Nueva Jersey, donde el actor creció durante su niñez. Esta localidad le ofreció la posibilidad de revivir sus experiencias infantiles y brindar a sus hijas un espacio con jardín.

Qué dijo Leonard sobre su decisión de marcharse de Nueva York

En una entrevista en septiembre de 2026, Leonard explicó los argumentos que impulsaron la mudanza. Según AOL, el actor declaró: “Sabía que no podía hacerlo en Nueva York”. Además, mencionó la sugerencia de su esposa respecto al nuevo hogar. “Mi esposa me dijo: ‘Necesitas nostalgia. Te bañas en ella’”, contó.

Robert Sean Leonard reconoció que se mudó para ver a sus hijos crecer y formarse en el mismo lugar que él West End Theatre

Respecto a su rutina diaria y su colaboración escolar, el artista detalló: “Atesoré todos los momentos que pasé allí. Ahora reparto pizza los jueves en la misma escuela primaria a la que asistí”.

En relación con las actividades de sus hijas, Leonard manifestó: “Miro a mi hija hacer animaciones en el mismo campo de la escuela secundaria al que fui. Y me encanta”.

Cómo fue la trayectoria de Leonard en EE.UU.

Leonard nació en Ridgewood, Nueva Jersey, y comenzó su carrera profesional a temprana edad en el teatro neoyorquino. A los 16 años se mudó solo a Manhattan tras asumir el papel sustituto de Matthew Broderick en una obra de Neil Simon.

Posteriormente, el actor cursó estudios en la Universidad de Fordham y consolidó su presencia en Broadway. En 2004 se trasladó a Los Ángeles para incorporarse al elenco de House, programa en el que permaneció durante ocho temporadas.

Leonard es conocido internacionalmente por su interpretación del Dr. James Wilson en la exitosa serie dramática médica "House" Westend Theatre

En el ámbito teatral reciente, el actor protagonizó la obra An American Daughter, escrita por Wendy Wasserstein. Asimismo, participó como narrador de dos nuevos episodios del documental New York: A Documentary Film, dirigido por Ric Burns.

Esta serie documental estrenó sus episodios noveno y décimo en septiembre de 2026 para abordar la evolución de la ciudad antes y después del 11 de septiembre de 2001. El director Ric Burns elogió el trabajo de Leonard y destacó su talento en cine, teatro y televisión.

En la actualidad, Leonard combina sus compromisos profesionales en Manhattan con su vida cotidiana en Nueva Jersey a los 57 años de edad. El actor mantiene su residencia en el pueblo pequeño donde colabora como voluntario escolar.