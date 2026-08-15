Gratis para migrantes: Mamdani presenta una línea telefónica de apoyo legal para extranjeros en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, mostró su rechazo al vencimiento del contrato que garantizaba representación legal a menores no acompañados en procesos de deportación. En ese contexto, recordó a la comunidad migrante la línea de ayuda de apoyo legal de inmigración de la MOIA, un servicio telefónico diseñado para asistir a los residentes de Nueva York en temas migratorios.

Qué se sabe de la línea de Ayuda de Apoyo Legal de Inmigración de la MOIA presentada por Mamdani

El servicio telefónico tiene como propósito ayudar a los residentes de la ciudad de Nueva York a encontrar asistencia legal confiable en los cinco distritos.

El servicio telefónico responde dudas sobre normativas migratorias Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York

De esta manera, funciona como un intermediario entre la comunidad migrante y los proveedores de servicios legales, con el fin de facilitar el acceso a recursos legales.

“Si necesita apoyo legal en materia de inmigración, estamos aquí para ayudarle”, dijo el alcalde Mamdani en su cuenta de X.

La línea de ayuda puede indicar al usuario dónde encontrar un abogado que se ajuste a las necesidades del caso. Sin embargo, no proporciona servicios legales de forma directa ni programa citas para los usuarios con los abogados.

Cómo funciona la línea telefónica para migrantes

El proceso comienza cuando el usuario llama al 800-354-0365 o al 311. En este último caso, debe pedir que lo comuniquen con “Immigration Legal”.

Una vez en la línea, el usuario tiene que proporcionar cierta información básica sobre su situación migratoria. Esta información es necesaria para que el personal de la línea pueda determinar qué tipo de asistencia resulta más adecuada.

básica sobre su situación migratoria. Esta información es necesaria para que el personal de la línea Tras proporcionar estos datos, la línea de ayuda puede indicar dónde encontrar un abogado que se ajuste a las necesidades del caso.

La Línea de Ayuda de Apoyo Legal de Inmigración de la MOIA no proporciona servicios legales de forma directa ni tampoco programa citas para los usuarios con los abogados Freepik

Con los datos de contacto o la información del defensor, la persona debe gestionar por su cuenta una cita directa con el abogado. Debido a la gran cantidad de solicitudes de asistencia, el contacto con un socio del programa de la MOIA no garantiza que acepte asumir la representación legal ni que pueda realizar una evaluación inicial de forma inmediata.

Cuáles son los horarios de atención de la línea gratuita para migrantes

Según la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la alcaldía de NYC, para que el sistema funcione, se debe llamar dentro de los siguientes horarios:

Lunes y miércoles: 9.00 a 20.00 hs

9.00 a 20.00 hs Martes, jueves y viernes: 9.00 a 18.00 hs

9.00 a 18.00 hs Sábados: solo el último sábado de cada mes de 9.00 a 17.00 hs

Antecedentes de la línea de ayuda de apoyo legal de inmigración de la MOIA

Mamdani remarcó el uso de la línea telefónica luego de que expirara un contrato anual de US$356 millones que ofrecía asistencia legal a niños sin acompañantes que están por ser deportados.

Zohran Mamdani remarcó la crueldad que enfrentan los niños no acompañados con la falta de representación legal X/@NYCMayor

En su cuenta de X, el alcalde calificó de “inaceptables” las redadas y los trámites migratorios que enfrentan los menores. “El gobierno federal ha privado de representación legal a cientos de miles de menores no acompañados. Muchos pronto se enfrentarán a una decisión imposible; navegar solos por nuestro sistema de inmigración o arriesgarse a la detención y la deportación”, citó.

Con este panorama, junto con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general, Letitia James, anunció una inversión de US$7.25 millones para brindar servicios legales a cerca de 1400 niños y jóvenes inmigrantes no acompañados en el estado.