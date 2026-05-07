Buenas noticias en Nueva York: el anuncio de Mamdani sobre una high school de hip-hop en el Bronx

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la apertura de una escuela secundaria dedicada a la cultura hip-hop en el Bronx. La institución forma parte de un grupo de cinco nuevos centros educativos públicos para el ciclo 2026-2027.

Cómo es la nueva escuela de hip-hop del Bronx

El centro educativo del Distrito 9 que inaugurará Mamdani recibe a estudiantes de noveno a duodécimo grado en la sección de Claremont, según el comunicado oficial. La propuesta utiliza elementos como el rap, el DJing y el grafiti como parte de su propuesta educativa.

Zohran Mamdani anunció la apertura de cinco nuevas escuelas en el Bronx y Queens AP / Freepik

El plan de estudios incluye materias sobre producción de audio y medios digitales. También ofrece formación en educación financiera y autoconocimiento junto con el currículo estándar.

Según las autoridades, la propuesta busca vincular las materias tradicionales con experiencias prácticas relacionadas con la cultura urbana, la música y la producción artística.

El alcalde Mamdani expande el sistema educativo en el Bronx y Queens

Además de la escuela de hip-hop, las autoridades locales confirmaron la creación de otras cuatro entidades públicas para este otoño. La iniciativa busca ampliar la cantidad de vacantes escolares en barrios con problemas históricos de superpoblación estudiantil.

“La innovación, la excelencia y el arte están intrínsecamente ligados a esta ciudad; definen lo que significa ser neoyorquino”, declaró Mamdani. Además, concluyó: “Es hora de que nuestras escuelas reflejen esa realidad. Nuestros estudiantes merecen lo mejor”.

Según dijo el mandatario, los establecimientos contarán con adaptabilidad para personas con discapacidad. Además, las nuevas escuelas incorporarán programas para distintos perfiles educativos.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura de cinco nuevas escuelas en el Bronx y Queens para el año académico 2026-27 @NYCMayor

Por su parte, el superintendente de las Escuelas Públicas de la ciudad, Kamar Samuels, mencionó que las entidades fueron diseñadas para “satisfacer las necesidades” de las comunidades.

“Nuestras nuevas escuelas reflejan un firme compromiso con la ampliación del acceso a experiencias de aprendizaje rigurosas y de alta calidad para todos los estudiantes, en todos los barrios”, señaló Samuels.

Además de la escuela de hip-hop: cuáles son las otras cuatro entidades anunciadas por Mamdani

De acuerdo con el comunicado del gobierno local, además de la escuela de hip-hop que tendrá lugar en el Bronx, la iniciativa también incluye la inauguración de otros establecimientos educativos:

Academia de Excelencia Cultural: ubicada en el Distrito 30 de Long Island City, atiende desde preescolar hasta quinto grado con un enfoque en artes y prácticas culturales.

ubicada en el Distrito 30 de Long Island City, atiende desde preescolar hasta quinto grado con un enfoque en artes y prácticas culturales. Escuela de Artes y Exploración del Bronx: situada en Highbridge, recibe a estudiantes con discapacidades hasta octavo grado e integra artes visuales con materias básicas.

situada en Highbridge, recibe a estudiantes con discapacidades hasta octavo grado e integra artes visuales con materias básicas. Academia Queens para el Aprendizaje Innovador: está en Astoria y tiene una propuesta educativa para estudiantes de secundaria con discapacidad, con énfasis en tecnología y exploración de STEM.

está en Astoria y tiene una propuesta educativa para estudiantes de secundaria con discapacidad, con énfasis en tecnología y exploración de STEM. Escuela Primaria West Q: localizada en Woodside, enseña a niños de jardín de infantes hasta quinto grado con un foco especial en el multilingüismo y la investigación práctica.

La medida de Mamdani en Nueva York que protegerá a los estudiantes

Por último, la oficina del alcalde informó que las cinco escuelas abrirán oficialmente en septiembre de 2026. El objetivo es tenerlas disponibles para el inicio del nuevo ciclo escolar, durante el próximo otoño.