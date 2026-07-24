Mamdani, sobre el consejo que lo marcó de niño: “La justicia debe ser más que un ideal”

Zohran Mamdani pronunció el 15 de julio un discurso en Nueva York durante el lanzamiento del Foro Global de Liderazgo de la Fundación Nelson Mandela. En la intervención, el funcionario recordó la enseñanza que lo marcó de niño y afirmó que la justicia “debe ser material”.

La enseñanza de Nelson Mandela que marcó la infancia de Zohran Mamdani

Mamdani tenía cinco años y vivía en Ciudad del Cabo en 1996. Por entonces, veía el rostro de Mandela en pancartas colocadas sobre las fachadas y lo reconocía como el primer presidente que había conocido, un dirigente que parecía tener “el poder de cambiar el mundo”, comentó en su discurso publicado por la Alcaldía de Nueva York.

El dirigente neoyorquino destacó el legado de Mandela

El alcalde contó que tenía en el refrigerador una imagen de Mandela con la camiseta de la selección sudafricana. Al recordar esa etapa, sostuvo que la principal lección fue que “la justicia debe ser más que un ideal” y que debía reflejarse en la vida material de las personas.

Mandela había sido el primer mandatario negro de Sudáfrica y el primer jefe de Estado elegido mediante comicios democráticos, con la participación de todos los grupos raciales. Mamdani señaló que su figura permanece en cada protesta por justicia, reclamo democrático y acción contra la opresión, la pobreza o la miseria.

Por qué Zohran Mamdani pidió no convertir a Nelson Mandela en un mito

El socialdemócrata destacó el trabajo que la Fundación Nelson Mandela realizó durante 27 años para mantener su legado dentro de los movimientos por la libertad. También agradeció a Mbongiseni Buthelezi por organizar el encuentro y convocarlo como orador principal.

El jefe del gobierno de Nueva York recordó que el Centro Nobel de la Paz describió a Mandela como “un mesías para millones de personas”. Sin embargo, advirtió que presentarlo como un mito podía ocultar su condición humana. Para explicar esa idea, citó una frase del dirigente: “No soy un santo, a menos que pienses en un santo como un pecador que sigue intentándolo”.

Según explicó, Mandela tuvo dudas, formó parte de un movimiento con disputas internas y obtuvo victorias importantes. Mamdani sostuvo que reconocer esas imperfecciones permite mostrar a las nuevas generaciones que también pueden seguir su ejemplo. “Es imposible emular a un mesías”, afirmó.

El alcalde destacó la vigencia del legado de Mandela Zohran Kwame Mamdani

Mamdani reivindicó la solidaridad de Mandela frente a los costos políticos

El representante del Partido de Familias Trabajadoras presentó la conducta de Mandela como un ejemplo de solidaridad universal. A su juicio, el dirigente se mantuvo junto a las personas con las que compartía una causa y estuvo dispuesto a “perder poder” antes que renunciar a sus principios.

Sin embargo, señaló contradicciones en torno a su legado. Recordó que los conservadores británicos lo calificaron como un “verdadero héroe mundial” después de haberse opuesto durante la década de 1980 a las sanciones, al Congreso Nacional Africano y a su liberación.

Además, indicó que el gobierno federal estadounidense mantuvo a Mandela en listas de vigilancia terrorista hasta 2008, cuando tenía 90 años. También recordó que algunos de sus antiguos carceleros asistieron a su funeral pese a los abusos que sufrió. El trabajo sin protección en una cantera de cal le había causado daños permanentes en la vista.

Las causas actuales que Mamdani relacionó con el legado de Nelson Mandela

El político de origen musulmán se preguntó quiénes reciben hoy el mismo trato que Mandela antes de alcanzar reconocimiento mundial. A su vez, planteó qué personas deben esperar por su libertad y qué causas son desacreditadas en el presente.

Mamdani recordó la enseñanza de Mandela que marcó su infancia Zohran Kwame Mamdani

En ese marco, recordó a Johan Sebastián Durán Guerrero, baleado en la cabeza por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Biddeford, Maine.

La máxima autoridad de la ciudad sostuvo que los intereses económicos, los algoritmos, las guerras, la desigualdad y la discriminación separan a las personas. Frente a esas fuerzas, definió la solidaridad como la decisión de elegir a los demás, incluso por encima de uno mismo.