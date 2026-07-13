Guarderías gratis en Nueva York para que familias tengan la noche libre: la inédita iniciativa de Mamdani

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció un programa gratuito de una jornada que otorgará la noche libre a las familias con hijos menores de edad. La iniciativa se desarrollará de 16 a 20 hs e incluirá un evento en el que los niños podrán acceder a actividades deportivas, artes, manualidades y más opciones.

Solo en Nueva York: Mamdani le da la noche libre a las familias y abre las guarderías para sus hijos

A través de su página web oficial, el gobierno municipal emitió un comunicado de prensa en el que confirmó el lanzamiento de la primera "noche libre para padres" de la ciudad de Nueva York“. Mientras los adultos descansan, hacen recados, disfrutan de una cita o simplemente se toman un tiempo para descansar, los niños pasarán la tarde en juegos supervisados, deportes y actividades físicas, entre otras opciones, según el anuncio.

El gobierno de Mamdani anunció un evento de cuidado infantil gratuito para que los padres de Nueva York tengan una noche libre @NYCMayor

“Todos los padres saben que unas horas para uno mismo pueden parecer un lujo. No debería ser así. Por eso lanzamos el programa, para que los padres puedan tener un poco de tiempo para sí mismos: ir al cine, hacer recados o tener una cita sin preocuparse por quién cuidará a los niños ni cuánto costará”, expresó el alcalde.

“Nuestra primera noche libre para padres busca demostrar que nuestra administración trabaja para los neoyorquinos, ofreciendo una experiencia gratuita, segura y divertida para los niños, a la vez que brinda a las familias unas horas para sí mismas”, sostuvo la comisionada de Parques de la Ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura.

Qué ofrece el programa de Mamdani en Nueva York con noche libre a las familias

El sitio web de NYC Parks informa que la iniciativa se desarrollará el domingo 16 de agosto, de 16 a 20 hs, y está dirigida a niños de entre 6 y 13 años. Entre otras actividades, los menores podrán disfrutar de:

Actividades deportivas y de fitness

Artes y manualidades

Exploración de la naturaleza

Cena y refrigerios gratis

El evento anunciado por Mamdani en Nueva York se celebrará el domingo 16 de agosto, de 16 a 20 hs, y está dirigido a niños de entre 6 y 13 años Freepik - Freepik

En cuanto a las ubicaciones participantes, el evento se celebrará en:

Brooklyn : Centro Recreativo Shirley Chisholm, 3105 Farragut Pl, Brooklyn, NY 11210

: Centro Recreativo Shirley Chisholm, 3105 Farragut Pl, Brooklyn, NY 11210 Manhattan : Centro Recreativo Highbridge, 2301 Amsterdam Ave, Nueva York, NY 10033

: Centro Recreativo Highbridge, 2301 Amsterdam Ave, Nueva York, NY 10033 Queens : Centro Recreativo Al Oerter, 131-40 Fowler Ave, Flushing, NY 11355

: Centro Recreativo Al Oerter, 131-40 Fowler Ave, Flushing, NY 11355 Bronx : Centro Recreativo Kwame Ture, 1527 Jesup Ave, Bronx, Nueva York 10452

: Centro Recreativo Kwame Ture, 1527 Jesup Ave, Bronx, Nueva York 10452 Staten Island: Centro Recreativo Greenbelt, 501 Brielle Avenue (frente al Hospital Sea View)

Cómo inscribirse al programa de guarderías gratis en Nueva York

Para participar de la jornada de actividades gratuita en la Gran Manzana, los padres deben registrarse en línea, ya que los cupos son limitados y se asignarán por orden de llegada. El proceso de inscripción comienza este lunes 13 de julio y se extenderá hasta el lunes 20.

Mamdani recuerda la fecha límite para solicitar el programa de cuidado infantil gratuito en Nueva York

Los solicitantes deben crear una cuenta en el sitio de NYC Parks e ingresar para completar el registro. Además, todos los asistentes necesitarán:

Exención de responsabilidad del evento

del evento Membresía del Departamento de Parques y Recreación de Nueva York

Una vez terminado el proceso, los participantes recibirán por correo electrónico información sobre cómo completar la exención de responsabilidad obligatoria para el evento antes del viernes 31 de julio y cómo obtener una membresía gratuita para cada niño participante antes del domingo 16 de agosto.