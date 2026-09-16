Gustavo Dudamel, músico y compositor de 45 años: “El dolor y el amor tienen su propia manera de medir el tiempo”

“El dolor y el amor tienen su propia manera de medir el tiempo”, escribió Gustavo Dudamel, músico y compositor venezolano de 45 años, tras participar junto a la Filarmónica de Nueva York en el concierto conmemorativo por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La presentación se realizó en el Perelman Performing Arts Center, en el complejo del World Trade Center, en el comienzo de su nueva etapa al frente de la orquesta.

Gustavo Dudamel: su reflexión sobre el dolor, el amor y la memoria tras el 9/11

Dudamel compartió un video del concierto y su reflexión en una publicación de Instagram. “A través de la música, tenemos una forma de sostener ambos sentimientos”, remarcó el director al referirse al dolor por las pérdidas y al amor de quienes mantienen viva la memoria de sus seres queridos.

Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York se reunieron en Ground Zero

“Es encontrar belleza incluso en medio de la tristeza y recordarnos que, aun después de los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz y esperanza”, agregó. El programa incluyó On the Transmigration of Souls, de John Adams, una obra compuesta para recordar a las víctimas de los atentados.

Dudamel asume la dirección de la Filarmónica de Nueva York

El 10 de septiembre comenzó el Opening Month, el período inaugural de Dudamel como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, con una gala inaugural en el Radio City Music Hall. El período de apertura se extenderá hasta el 3 de octubre.

De acuerdo con una nota publicada por LA NACION, Dudamel llegó a Nueva York después de 17 años como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles. Su primera temporada con la orquesta neoyorquina incluye conciertos en la ciudad, una gira de dos semanas por Europa y nuevas colaboraciones artísticas.

La gira europea comenzará en octubre e incluirá presentaciones en París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena.

El director venezolano Gustavo Dudamel inició en septiembre su primera temporada como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York Instagram/@gustavodudamel

Filarmónica de Nueva York: los proyectos de Dudamel para la temporada 2026-27

La temporada 2026-27 contempla 12 estrenos entre mundiales, estadounidenses y neoyorquinos, además de celebraciones por los cumpleaños de John Adams y Steve Reich.

También incluye una colaboración de cinco años con Carnegie Hall, que comenzará con Tosca, de Giacomo Puccini, y un ciclo de tres semanas dedicado a Ludwig van Beethoven por el 200° aniversario de la muerte del compositor.

Otro de los momentos destacados será la primera interpretación en la historia de la Filarmónica de Nueva York de MASS, de Leonard Bernstein, prevista para el cierre de la temporada.

Dudamel dejó atrás más de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles para asumir un nuevo desafío musical en Nueva York. Instagram/@gustavodudamel

Antes de trasladarse a Nueva York, el artista terminó su etapa en Los Ángeles con una serie de presentaciones en agosto. El 23 de ese mes dirigió su último concierto como director musical y artístico de la orquesta en el Hollywood Bowl, con un programa dedicado a Venezuela y a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

La programación también contempla obras de compositores latinoamericanos y nuevas propuestas destinadas a ampliar el repertorio de la institución. Además, el músico tendrá distintas actividades vinculadas con proyectos educativos y culturales.