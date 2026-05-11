Hochul anunció entradas gratis para ver el Mundial 2026 en Nueva York: dónde, cuándo y cómo conseguirlas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la apertura del registro para acceder a entradas gratuitas destinadas a eventos públicos de transmisión del Mundial 2026. Las actividades se desarrollarán en Long Island y estarán abiertas a residentes y visitantes que completen la inscripción digital.

Cómo conseguir entradas gratis para el evento del Mundial 2026 en Nueva York

El registro se realiza a través de la plataforma digital habilitada por el estado de Nueva York para los eventos oficiales del torneo. Los usuarios deben seleccionar el partido al que desean asistir y completar un formulario con sus datos personales.

Nueva York organiza eventos gratuitos para ver partidos del Mundial 2026 Instagram @nycmayor

Durante el proceso también se debe elegir el tipo de entrada: el sistema contempla admisión general y espacios ADA para personas con discapacidad. Además, se debe indicar si el boleto corresponde a un adulto o a un menor de edad.

Las autoridades establecieron un máximo de cuatro entradas por solicitud. La persona encargada del registro debe tener al menos 18 años para completar la reserva.

Las jornadas se llevarán a cabo el 12 de junio en la Stony Brook University, donde se instalarán espacios para seguir partidos del Mundial 2026 en pantallas gigantes.

Hasta el momento, el cronograma incluye dos encuentros:

Canadá contra Bosnia y Herzegovina a las 15 (hora local)

a las 15 (hora local) Estados Unidos contra Paraguay a las 21 (hora local)

El gobierno estatal informó que las entradas no tendrán costo, aunque será obligatorio reservar lugar previamente. Cada persona podrá solicitar boletos para uno o ambos partidos según la disponibilidad.

“Me enorgullece nuestro esfuerzo por llevar el Mundial 2026 directamente a las comunidades de todo el estado de Nueva York”, dijo Hochul en un comunicado oficial.

El evento de Nueva York para ver partidos del Mundial 2026 en la Stony Brook University

Los organizadores informaron que quienes quieran presenciar ambos partidos deberán registrarse por separado para cada encuentro. Esto se debe a que el predio será desalojado entre un partido y otro y se exigirá una nueva entrada para volver a ingresar.

El acceso al estacionamiento tampoco estará incluido con el boleto gratuito. Aquellas personas que planeen llegar en automóvil deberán reservar un pase adicional mediante el portal de estacionamiento de la universidad antes del evento.

Nueva York recomendó utilizar transporte público para llegar al campus universitario. También sugirió consultar las aplicaciones de transporte y los canales oficiales para verificar posibles cambios en el servicio durante la jornada.

Los eventos comunitarios se llevarán a cabo en la Universidad de Stony Brook el 12 de junio Instagram @nycmayor

Otros eventos gratuitos de Nueva York durante el Mundial 2026

El gobierno estatal confirmó que Long Island será la primera sede de una serie de encuentros abiertos al público vinculados al Mundial 2026. La segunda actividad masiva se realizará el 19 de julio en Kensico Dam Plaza, en el condado de Westchester, durante la final del torneo.

Por el momento, la inscripción para ese evento todavía no fue habilitada. Las autoridades indicaron que la información sobre fechas y reservas será publicada en las próximas semanas.

Las experiencias públicas de transmisión forman parte de un plan estatal para promover actividades comunitarias relacionadas con el Mundial 2026. Además de los partidos en pantalla gigante, habrá propuestas recreativas, puestos de comida y espacios vinculados al fútbol.