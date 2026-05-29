Hochul avanza contra el ICE: el paquete de medidas para proteger a los migrantes en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó un amplio paquete de medidas destinado a limitar el alcance de las operaciones migratorias federales dentro del estado y reforzar la protección de los derechos constitucionales de los inmigrantes. El plan, incorporado al presupuesto fiscal FY27, busca impedir que organismos estatales y locales colaboren con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en tareas de control migratorio civil y establece nuevas restricciones para agentes federales, policías y funcionarios públicos.

Qué incluye el paquete migratorio de Hochul contra el ICE en Nueva York

Según informó la oficina de la gobernadora de Nueva York, las nuevas disposiciones fueron diseñadas para “proteger a los neoyorquinos frente a una aplicación agresiva de las leyes migratorias federales”.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

El paquete legislativo también apunta a mantener a las fuerzas policiales enfocadas en delitos locales y evitar que recursos públicos sean utilizados para operaciones de inmigración civil.

En el anuncio oficial realizado el 28 de mayo en Albany, Hochul sostuvo que el estado debe actuar como un límite frente a los excesos de las autoridades migratorias federales. “Los abusos flagrantes de poder por parte del ICE no serán tolerados en Nueva York”, afirmó la gobernadora.

La mandataria remarcó además que las políticas fueron elaboradas como respuesta a lo que describió como una escalada sin precedentes de acciones migratorias agresivas por parte del gobierno federal.

Nueva York limita los acuerdos 287(g) y la colaboración local con el ICE

Uno de los puntos centrales de la legislación establece límites directos a la colaboración entre organismos locales y el gobierno federal en materia migratoria. De acuerdo con la información difundida por la administración estatal, los gobiernos municipales, las policías estatales y locales, y las agencias penitenciarias no podrán firmar acuerdos 287(g) ni convenios similares.

La legislación también bloquea la posibilidad de que gobiernos locales financien, construyan o administren centros de detención migratoria. Además, cualquier modificación de zonificación destinada a habilitar instalaciones de detención deberá atravesar procesos de consulta pública antes de avanzar.

La nueva legislación prohíbe de forma estricta que las policías locales y las agencias penitenciarias del estado firmen convenios de colaboración con las autoridades federales Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Nueva York prohíbe que agentes del ICE usen máscaras durante operativos públicos

Otro de los cambios incluidos en el paquete firmado por Hochul prohíbe que agentes estatales, locales y federales utilicen coberturas faciales durante interacciones con civiles.

La medida contempla excepciones limitadas para equipamiento táctico necesario, lentes oscuros y mascarillas médicas. Sin embargo, establece sanciones para quienes incumplan deliberadamente la norma. Las primeras infracciones serán consideradas faltas, mientras que las reincidencias podrán convertirse en delitos menores.

La administración estatal sostiene que el objetivo es reforzar la transparencia y la identificación de funcionarios durante operativos o controles públicos.

Demandas contra agentes federales: qué cambia para residentes de Nueva York

El nuevo marco legal también amplía las herramientas judiciales disponibles para residentes del estado que consideren vulnerados sus derechos constitucionales.

Hasta ahora, las posibilidades de iniciar acciones contra funcionarios federales eran considerablemente más limitadas que aquellas existentes para demandar a autoridades estatales o municipales. La legislación aprobada crea una vía estatal que permitirá presentar demandas contra funcionarios federales, estatales y locales por presuntas violaciones constitucionales.

Desde el gobierno de Nueva York indicaron que esta disposición busca aumentar la rendición de cuentas de las autoridades migratorias y ofrecer mayores mecanismos de protección frente a posibles excesos.

Recursos públicos y control migratorio: las nuevas restricciones en Nueva York

Las nuevas medidas prohíben que agencias civiles estatales, municipios y escuelas públicas destinen tiempo de empleados o recursos institucionales a actividades de control migratorio civil. Tampoco podrán interrogar ni investigar a personas únicamente por motivos migratorios, salvo que exista una orden judicial federal o una exigencia legal específica.

Además, los funcionarios públicos tendrán prohibido compartir información personal identificatoria con autoridades migratorias en determinados contextos. La normativa también impide conceder acceso a áreas no públicas de instalaciones estatales o municipales sin autorización judicial.

Kathy Hochul presentó la ley sobre el ICE y ratificó su postura

Escuelas y hospitales en Nueva York: dónde el ICE necesitará una orden judicial

La legislación firmada por Hochul amplía la protección sobre los llamados “lugares sensibles”. La medida impide que autoridades migratorias ingresen a áreas no públicas de instalaciones estatales o municipales sin una orden judicial.

La restricción alcanza a:

Hospitales y centros de salud;

y centros de salud; Escuelas y universidades;

y universidades; Guarderías y jardines de infantes;

y jardines de infantes; Bibliotecas ;

; refugios;

Centros comunitarios ;

; Parques ;

; Viviendas administradas por el estado.

Hochul desafió a Homan en conferencia de prensa

Estudiantes inmigrantes en Nueva York: nuevas garantías sobre educación y datos personales

Las nuevas disposiciones garantizan expresamente el derecho de estudiantes inmigrantes a recibir educación gratuita sin importar su estatus.

La legislación además limita la recopilación y divulgación de información relacionada con el estatus migratorio de alumnos y familias. Según la administración estatal, el objetivo es evitar prácticas que puedan desalentar la asistencia escolar de estudiantes indocumentados por temor a consecuencias migratorias.