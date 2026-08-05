ICE en Nueva York: la ley de Hochul que permite demandar a agentes federales por abuso de autoridad

La gobernadora Kathy Hochul y la Asamblea de Nueva York avanzaron con un conjunto de normas destinadas a proteger a los neoyorquinos “contra la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración”. Entre las medidas figura la posibilidad de presentar demandas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando sean acusados de afectar derechos protegidos por la Constitución.

Qué cambia con la nueva legislación en Nueva York

La iniciativa forma parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 y, según el gobierno neoyorquino, el objetivo es establecer mecanismos de control frente a actuaciones de funcionarios públicos durante procedimientos vinculados con inmigración.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los cambios centrales consiste en la creación de un derecho de acción bajo la legislación estatal que permite reclamar ante los tribunales de Nueva York por presuntas violaciones constitucionales cometidas por agentes federales. Hasta ahora, este tipo de acciones encontraba mayores limitaciones cuando involucraba a funcionarios del ICE.

La norma establece además que esta herramienta tendrá efecto retroactivo al 1° de enero de 2025. Esto significa que hechos registrados desde esa fecha podrán ser analizados por la justicia estatal si reúnen las condiciones previstas en la ley.

La legislación también integra un paquete conocido como Local Cops, Local Crimes Act, que dispone que los recursos policiales y municipales se destinen exclusivamente a funciones de seguridad pública dentro del estado. Con esto se busca evitar intervenir en tareas de control migratorio de carácter civil.

Operativos de ICE en Nueva York: el caso de Linda Wolff

Durante un operativo migratorio el 30 de julio, Linda Wolff, de 72 años, acudió al barrio de Inwood de Manhattan tras recibir una alerta de organizaciones comunitarias y comenzó a registrar la intervención del ICE con su teléfono celular. De acuerdo con su relato, un agente identificado con un chaleco que llevaba la inscripción “Police” se acercó y utilizó gas pimienta antes de retirarse.

Mujer en Nueva York es rociada con gas pimienta por agentes federales

“Sé cómo ser una manifestante tranquila”, dijo Wolff a Gothamist. La mujer sostuvo posteriormente que no mantuvo contacto físico con los agentes ni realizó acciones agresivas. “Sé que no debo tocarlos. Jamás me interpondría en su camino”, señaló.

Su representación legal afirmó que la actuación carecía de fundamento constitucional y señaló la posibilidad de iniciar acciones judiciales. “Fue un acto puramente punitivo. Eso es lo que resultó impactante”, agregó el abogado John Burris.

“No me detendré. Haré todo lo que esté a mi alcance, dentro del marco legal, para crear conciencia”, agregó Wolff. Por su parte, un portavoz de ICE indicó que los agentes actuaban en medio de una multitud que, según esa versión retomada por Gothamist, dificultaba el operativo, y sostuvo que el uso del agente irritante fue una “respuesta adecuada”.

“Nadie está por encima de la ley. Rociar gas pimienta a una mujer de 72 años por ejercer sus derechos constitucionales es escandaloso”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en su cuenta de X. “Por eso exactamente amplié el derecho a emprender acciones legales contra funcionarios federales que abusan de su autoridad”, señaló.

El mensaje de Hochul tras la viralización de un video donde se ve a un agente federal rociar gas pimienta a una mujer de 72 años X @GovKathyHochul

Restricciones a la colaboración con ICE y protección de espacios públicos

El paquete legislativo también impide que policías locales o estatales colaboren con ICE en procedimientos relacionados con inmigración civil. Esto incluye acuerdos de cooperación como los identificados bajo el programa 287(g).

Asimismo, se fijan límites para el ingreso de autoridades migratorias a lugares considerados sensibles, salvo que exista una orden judicial que lo autorice, entre ellos:

Escuelas

Hospitales

Centros comunitarios

Las reformas mantienen la protección del acceso a la educación pública para todos los estudiantes. Esto se establece independientemente de su situación migratoria, con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo dentro del estado.

¿Cómo funciona la nueva Oficina de Confianza del Inmigrante?

Como parte del nuevo marco legal también se creó la Oficina de Confianza del Inmigrante, que funcionará dentro de la fiscalía general de Nueva York. Su misión será recibir denuncias, verificar posibles incumplimientos e investigar casos relacionados con las nuevas garantías establecidas por la legislación.

Entre los asuntos que podrá revisar se encuentran:

Eventuales colaboraciones indebidas entre agencias locales e ICE

El ingreso de autoridades migratorias a espacios protegidos

Posibles afectaciones al acceso a la educación pública

La aprobación de estas medidas se produjo en un contexto marcado por operativos migratorios realizados en Nueva York. Recientemente, también se incrementó la presencia de agentes de ICE en los aeropuertos de EE.UU.