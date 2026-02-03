¿Adiós al ICE en Nueva York? La ley propuesta por Kathy Hochul que busca eliminar la cooperación de la policía local

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un proyecto de ley que busca frenar de manera explícita la cooperación de la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El anuncio ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas federales y el creciente temor en comunidades inmigrantes.

La iniciativa de Hochul para limitar el rol del ICE en Nueva York

La propuesta, bautizada como Local Cops, Local Crimes Act, se enmarca en un paquete más amplio de medidas incluidas en la agenda de la gobernadora. Según explicó la oficina de Hochul en su comunicado oficial, el objetivo central es impedir que policías locales y cárceles estatales sean utilizadas como herramientas para la aplicación de leyes federales de inmigración. De acuerdo con el gobierno estatal, esto desvía recursos clave y perjudica la confianza pública.

El proyecto de ley busca impedir que los recursos locales y las cárceles estatales sean utilizados por agencias federales para ejecutar retenciones, traslados o redadas masivas de inmigrantes

El proyecto establece una separación tajante entre las funciones de seguridad pública locales y las tareas propias de las agencias federales. En ese sentido, la gobernadora remarcó que la prioridad debe ser combatir el delito en los vecindarios y no involucrar a oficiales municipales o estatales en operativos migratorios masivos.

Desde su perspectiva, esta cooperación forzada no solo resulta ineficaz, sino que además pone en riesgo derechos fundamentales.

“Local Cops, Local Crimes Act”: qué prohíbe la ley impulsada por Hochul en Nueva York

El texto presentado detalla una serie de restricciones concretas que buscan cerrar los canales de colaboración directa con el ICE en materia de inmigración. La intención es evitar que la estructura local quede subordinada a la agenda federal en este ámbito.

De aprobarse la medida, Nueva York se convertiría en el octavo estado del país en prohibir los acuerdos 287(g), uniéndose a jurisdicciones como California, Nueva Jersey, Washington y Connecticut, entre otras ANDRES KUDACKI - NYTNS

Entre los puntos centrales de la propuesta se destacan:

La eliminación total de los acuerdos 287(g), que permiten a agentes estatales y locales actuar como funcionarios federales de inmigración.

acuerdos 287(g), que permiten a agentes estatales y locales actuar como funcionarios federales de inmigración. La prohibición de que policías y sheriffs utilicen recursos financiados por los contribuyentes para realizar tareas de control migratorio civil.

El impedimento para que agentes federales usen centros de detención locales con fines de inmigración civil, ya sea para retenciones, redadas masivas o el traslado de personas detenidas.

El impacto directo sobre los acuerdos 287(g)

Uno de los efectos inmediatos de la iniciativa sería la anulación de todos los convenios 287(g) vigentes en Nueva York. Actualmente, 14 agencias de seguridad del estado, distribuidas en nueve condados, mantienen este tipo de acuerdos con el ICE. De aprobarse la ley, quedarían automáticamente sin efecto.

Con esta decisión, Nueva York se sumaría a otros siete estados que ya prohibieron este mecanismo: Washington, Oregon, California, Illinois, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut.

La propuesta de la administración Hochul anularía de forma inmediata los convenios de colaboración con el ICE que actualmente mantienen 14 agencias de seguridad distribuidas en nueve condados del estado de Nueva York Yuki Iwamura - FR171758 AP

La posición de Hochul frente al avance de la administración Trump contra migrantes

Hochul fue dura al describir las acciones recientes de los agentes federales de inmigración. En declaraciones incluidas en el anuncio oficial, sostuvo que “en el último año, agentes federales de inmigración han llevado adelante actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses bajo el pretexto de la seguridad pública”.

Según la gobernadora, estos abusos y la “instrumentalización” de la policía local no serán tolerados en Nueva York.

La mandataria estatal insistió en que su propuesta no busca obstaculizar investigaciones criminales conjuntas con agencias federales. De hecho, el proyecto aclara que las fuerzas estatales y locales podrán colaborar en indagaciones penales, siempre que no se trate de la aplicación de leyes migratorias civiles.