Noticias del ICE en Nueva York hoy: operativos en aeropuertos y redadas migratorias del DHS

Las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto de Nueva York se multiplicaron. Las cifras mostraron un aumento en la cantidad de detenciones realizadas durante los últimos meses, como parte de una estrategia que impulsa el gobierno de Donald Trump.

Operativos del ICE en aeropuertos: cifras de detenciones

De acuerdo con los datos disponibles, Nueva York integra el grupo de estados donde se registraron operativos migratorios en terminales aéreas. En ese contexto, extranjeros que utilicen el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy o el Aeropuerto de LaGuardia pueden verse expuestos a detenciones.

Aunque por ahora no se informó sobre casos específicos que afecten al Estado Imperial, las intervenciones se desarrollan como parte de un esquema federal orientado a identificar personas con situaciones migratorias irregulares antes o después de un vuelo. Las cifras difundidas indicaron que actualmente se producen entre 20 y 40 arrestos diarios en aeropuertos.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Ese volumen representó un incremento respecto de los registros reportados durante 2025, cuando el promedio rondaba las diez detenciones por día. Los procedimientos del ICE realizan en distintos sectores de las terminales aéreas.

Los agentes pueden intervenir en:

Los mostradores donde los pasajeros realizan el registro para abordar.

Las puertas de embarque minutos antes del vuelo.

Las áreas de llegada una vez finalizado el viaje.

Según documentos obtenidos por The New York Times, muchos de estos operativos son ejecutados por agentes vestidos de civil. El objetivo es localizar a personas previamente identificadas mediante información relacionada con sus desplazamientos dentro del aeropuerto.

El alcance de las medidas también cambió respecto de criterios aplicados anteriormente. Las acciones del ICE ya no se concentran únicamente en personas con antecedentes penales o con órdenes de deportación, sino que incluyen otros perfiles migratorios.

“Ahora, la red que están tendiendo para atrapar a las personas que quieren detener es mucho más amplia. No se trata de personas con antecedentes penales. Estamos hablando de personas con solicitudes legítimas pendientes”, señaló Ghassan Shamieh, abogado de inmigración en San Francisco, al medio.

Qué personas pueden ser alcanzadas por las redadas migratorias del ICE en aeropuertos

Los procedimientos formaron parte de una estrategia coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que incorporó un intercambio de información con la Administración de Seguridad en el Transporte.

Actualmente, se reportan entre 20 y 40 detenciones diarias del ICE en aeropuertos Imagen ilustrativa generada con IA

Entre quienes aparecen dentro del universo de pasajeros sujetos a estos controles figuran:

Extranjeros que permanecieron en el país norteamericano más allá del plazo autorizado por sus visas

Quienes tienen solicitudes migratorias en trámite

Solicitantes de asilo

Solicitantes de la residencia permanente

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses con visas vencidas

Migrantes con autorización laboral

Participantes de programas de intercambio

Profesionales vinculados con la industria tecnológica

Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes sostuvieron que este escenario modifica la evaluación de riesgos para quienes necesitan trasladarse dentro del territorio estadounidense mientras mantienen procedimientos migratorios abiertos. La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés) recomendó obtener asesoría legal antes de realizar vuelos dentro del país norteamericano.

“Evalúe cuidadosamente los riesgos de viajar dentro del país y, si es posible, posponga los viajes aéreos no esenciales hasta recibir asesoría legal”, recomendó el organismo en un comunicado.

La cooperación entre la TSA y el ICE para identificar pasajeros

El funcionamiento de estos operativos se apoya en un mecanismo de intercambio de datos entre la TSA y el ICE. Mediante este sistema, la autoridad encargada de la seguridad aeroportuaria comparte información suministrada por las aerolíneas sobre pasajeros que no poseen ciudadanía estadounidense.

El aumento de los arrestos es resultado de un acuerdo de cooperación entre la TSA y el ICE David Grunfeld - The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Entre los datos utilizados figuran los itinerarios de vuelo y la ubicación de los viajeros dentro de las terminales. Esa información permite que los agentes identifiquen con anticipación a determinadas personas y planifiquen el momento de la intervención.

Además, el ICE entrega a la TSA registros de individuos con trámites migratorios vigentes. Cuando hay una coincidencia entre ambas bases de datos, las autoridades pueden coordinar la localización del pasajero antes de que complete su recorrido por el aeropuerto.

En qué otros estados además de Nueva York se realizan operativos en aeropuertos

Además de Nueva York, los reportes mencionaron operativos del ICE en aeropuertos de:

California

Florida

Texas

Nueva York

Nueva Jersey

Massachusetts

Illinois

Colorado

Nevada

Virginia

Michigan

Kansas

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, dijo un portavoz del DHS a The New York Times.