Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, sobre los costos escolares: “La Casa Blanca podría aprender un par de cosas”
La gobernadora se refirió al incremento de los gastos para la temporada escolar 2026-2027; qué dijo sobre la administración Trump
- 3 minutos de lectura'
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, comparó el gasto de los neoyorquinos en el nuevo ciclo escolar 2026-2027 con respecto al resto de los estadounidenses. En sus redes sociales, aseguró que “la Casa Blanca podría aprender un par de cosas” de su gestión en el Empire State.
Qué dijo Kathy Hochul sobre su gestión y la administración Trump
La demócrata presentó su análisis a través de su cuenta de X. Tras compartir un artículo del medio independiente The 19th News sobre el aumento de costos en los colegios, destacó los ahorros que, según señaló, han logrado los neoyorquinos durante el nuevo ciclo escolar.
“Los gastos se han disparado gracias a la administración Trump. Mientras tanto, Nueva York ahorró a las familias US$450 millones al mes al ofrecer comidas escolares gratuitas a todos los alumnos”, dijo la gobernadora. Y agregó: “La Casa Blanca podría aprender un par de cosas”.
Entre las medidas que aplicó la administración Hochul con relación a este tema está el Alivio de Impuestos Escolares (STAR, por sus siglas en inglés). El pasado 16 de junio anunció la distribución de más de US$2000 millones a los neoyorquinos.
“El comienzo del verano marca también el inicio de la temporada de alivio fiscal STAR para millones de personas”, dijo en una conferencia de prensa. “Desde créditos fiscales y reembolsos de energía hasta nuestro crédito fiscal ampliado por hijos y los recortes de impuestos para la clase media, seguimos devolviendo más dinero”, afirmó.
Cuáles son los costos actuales para el ciclo escolar 2026-2027
De acuerdo con un análisis realizado por Groundwork Collaborative y The Century Foundation presentado por The 19th News, se estima que las familias van a gastar US$4000 por niño para cubrir útiles y comidas escolares para el periodo 2026-2027. Esto representa un incremento del 10.7% respecto a 2025-2026.
El costo promedio de una lista típica de útiles escolares va a estar entre US$173.45 y US$175, un aumento del 7.7% en comparación con el ciclo pasado. Algunos de los productos que sufrieron incrementos son:
- Cuadernos: aumento del 23%
- Fichas (index cards): incremento del 22.2%
- Papel para cuadernos: incremento del 20%
- Tijeras: aumento del 14%
- Marcadores de borrado en seco y pegamento: incremento del 8%
- Lápices No. 2, crayones y lápices de colores: incremento de entre el 5% y el 7%.
“Cada vez es más difícil mantener a la familia”, dijo Lindsay Owens, presidenta y directora ejecutiva de Groundwork Collaborative.
En relación a la comida, preparar la lonchera costará más de US$3800 anuales, un aumento de casi US$400 (10.9%) respecto al año pasado. Entre los productos que más aumentaron se encuentran los arándanos (47.7% - 48%), pan de sándwich (21.8% - 22%), jugo de manzana (20%) y carnes frías como pavo y jamón (12%).
Factores que impulsan el aumento de precios
El estudio atribuye los nuevos precios a tres aspectos puntuales: aranceles, conflictos internacionales y recortes de beneficios.
- Los impuestos a la importación han afectado a empresas como Newell Brands (Sharpie, Elmer’s) y Logitech, quienes han trasladado esos costos a los consumidores finales.
- La pérdida de acceso a programas como SNAP ha obligado a muchas familias a asumir gastos de comida que antes estaban cubiertos, sumando US$1890 adicionales por año escolar para una familia con dos hijos.