Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, sobre los costos escolares: “La Casa Blanca podría aprender un par de cosas”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, comparó el gasto de los neoyorquinos en el nuevo ciclo escolar 2026-2027 con respecto al resto de los estadounidenses. En sus redes sociales, aseguró que “la Casa Blanca podría aprender un par de cosas” de su gestión en el Empire State.

Qué dijo Kathy Hochul sobre su gestión y la administración Trump

La demócrata presentó su análisis a través de su cuenta de X. Tras compartir un artículo del medio independiente The 19th News sobre el aumento de costos en los colegios, destacó los ahorros que, según señaló, han logrado los neoyorquinos durante el nuevo ciclo escolar.

Kathy Hochul remarcó que los neoyorquinos han ahorrado más de US$450 millones en el nuevo ciclo escolar al brindarles a cada estudiante almuerzo gratuito X/@GovKathyHochul

“Los gastos se han disparado gracias a la administración Trump. Mientras tanto, Nueva York ahorró a las familias US$450 millones al mes al ofrecer comidas escolares gratuitas a todos los alumnos”, dijo la gobernadora. Y agregó: “La Casa Blanca podría aprender un par de cosas”.

Entre las medidas que aplicó la administración Hochul con relación a este tema está el Alivio de Impuestos Escolares (STAR, por sus siglas en inglés). El pasado 16 de junio anunció la distribución de más de US$2000 millones a los neoyorquinos.

Una de las medidas establecidas por Hochul este año fue la distribución de US$2000 millones a los neoyorquinos mediante el Alivio de Impuestos Escolares (STAR, por sus siglas en inglés) Unsplash

“El comienzo del verano marca también el inicio de la temporada de alivio fiscal STAR para millones de personas”, dijo en una conferencia de prensa. “Desde créditos fiscales y reembolsos de energía hasta nuestro crédito fiscal ampliado por hijos y los recortes de impuestos para la clase media, seguimos devolviendo más dinero”, afirmó.

Cuáles son los costos actuales para el ciclo escolar 2026-2027

De acuerdo con un análisis realizado por Groundwork Collaborative y The Century Foundation presentado por The 19th News, se estima que las familias van a gastar US$4000 por niño para cubrir útiles y comidas escolares para el periodo 2026-2027. Esto representa un incremento del 10.7% respecto a 2025-2026.

Las familias podrían gastar hasta US$4000 por niño Magnific

El costo promedio de una lista típica de útiles escolares va a estar entre US$173.45 y US$175, un aumento del 7.7% en comparación con el ciclo pasado. Algunos de los productos que sufrieron incrementos son:

Cuadernos: aumento del 23%

aumento del Fichas (index cards): incremento del 22.2%

incremento del Papel para cuadernos: incremento del 20%

incremento del Tijeras: aumento del 14%

aumento del Marcadores de borrado en seco y pegamento: incremento del 8%

incremento del Lápices No. 2, crayones y lápices de colores: incremento de entre el 5% y el 7%.

“Cada vez es más difícil mantener a la familia”, dijo Lindsay Owens, presidenta y directora ejecutiva de Groundwork Collaborative.

Los arándanos, una de las comidas principales de los niños, son uno de los productos que más han aumentado de precio

En relación a la comida, preparar la lonchera costará más de US$3800 anuales, un aumento de casi US$400 (10.9%) respecto al año pasado. Entre los productos que más aumentaron se encuentran los arándanos (47.7% - 48%), pan de sándwich (21.8% - 22%), jugo de manzana (20%) y carnes frías como pavo y jamón (12%).

Factores que impulsan el aumento de precios

El estudio atribuye los nuevos precios a tres aspectos puntuales: aranceles, conflictos internacionales y recortes de beneficios.