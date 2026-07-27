Edu Aguirre cruzó a Edul con fotos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con el cinturón: “La única argentina feliz”

Edu Aguirre ganó la pelea de boxeo contra Gastón Edul el pasado sábado en el evento de Ibai Llanos conocido como La Velada del Año VI. Esa pelea, que iba mucho más allá del ring, ya que cruzaba a un periodista español contra uno argentino luego de la final del Mundial, sigue dando que hablar en las redes sociales. Este lunes, el periodista español -conocido por su amistad con Cristiano Ronaldo-, compartió una foto junto al delantero portugués con el cinturón y escribió: “Lo hicimos”.

El posteo de Edu Aguirre tras vencer a Edul y festejar con Cristiano Ronaldo

A su vez, le sumó una frase picante junto a otra foto con la mujer de Cristiano, Georgina Rodríguez, quien es argentina. La foto la publicó en le mismo posteo donde estaba la de Cristiano, pero después retrucó en las historias de Instagram donde le añadió un texto con polémica. “La única argentina que estaba feliz el sábado pasado”, escribió junto a un emoticón de una risa. Debajo agregó: “Georgina, gracias por el apoyo”.

Edu Aguirre también celebró con la mujer de Cristiano Ronaldo que es argentina

Quién es Edu Aguirre, el rival de Gastón Edul en La Velada del Año

Aguirre es un periodista deportivo que dio sus primeros pasos en Marca con la cobertura de los partidos del Real Madrid. Poco a poco se hizo reconocido en el mundo de los medios, en especial por su participación en los programas deportivos Futboleros y Tiki Taka. De allí dio un salto al programa El Chiringuito de Jugones, de Mega donde es panelista.

Además, es comentarista de campo para Movistar Plus+ en los partidos de LaLiga y es la envidia de muchos al ser amigo de Cristiano Ronaldo. En Instagram tiene 1,3 millones de seguidores y suele compartir parte de su vida privada, como trabajos que realiza para diferentes marcas.

Quién es Edu Aguirre, el periodista que peleará con Gastón Edul en La Velada del Año 6 (Fuente: Instagram/@eduaguirre7)

Aguirre nació el 14 de enero de 1988 en Madrid y está casado con Julia MM Salmeán, con quien tiene dos hijos. Es conocido por ser uno de los periodistas más polémicos por sus análisis y críticas picantes hacia los futbolistas y clubes.

El emotivo ingreso de Gastón Edul a La Velada del Año VI: Himno Nacional Argentino y remera de Malvinas

Una de las peleas más esperadas de La Velada del Año VI fue la de Gastón Edul contra Edu Aguirre, ya que ambos periodistas se provocaron mutuamente antes del evento y esto generó un clima de mucha tensión. Por eso, al momento del ingreso del argentino, el comunicador de TyC Sports decidió homenajear a la Argentina con varios guiños y fue viral en redes sociales.

El emotivo ingreso de Gastón Edul a La Velada del Año VI: himno argentino y remera de Malvinas

Al ingresar al Estadio La Cartuja en Sevilla, Edul estuvo acompañado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas que cantó el himno argentino. A menos de una semana de lo que fue la final del Mundial, el periodista deportivo decidió trazar un paralelo con la selección de nuestro país y cantó a los gritos, tal como ocurrió en la semifinal contra Inglaterra.

Además, Gastón Edul llevó una remera con la bandera “Las Malvinas son argentinas” que estuvo presente ante Inglaterra en la Copa del Mundo. Por el lado de la compañía del comunicador, se pudo observar la presencia de los streamers David Quint y Lautaro del Campo, conocidos popularmente como “Davoo Xeneize” y “La Cobra”, respectivamente.

Edu Aguirre tras ganar ante Edul el pasado sábado

La definición de la pelea y el mensaje final

Tras una pelea que tuvo muchos momentos destacados, no hubo nocaut de ninguna de las partes y la pelea duró los tres rounds estipulados. Por eso, al momento de los votos de los cinco jueces, apenas uno eligió al periodista de TyC Sports como el mejor y esto significó que el ganador fue Edu Aguirre.

El mensaje de Gastón Edul tras perder con Edu Aguirre

Para finalizar, Gastón Edul tuvo la posibilidad de hablar con el micrófono central y fue abucheado por gran parte del Estadio La Cartuja. “Un orgullo estar acá en nombre de Argentina. Quiero revancha con Edu Aguirre el año que viene sin estar dos meses de viaje, con preparaciones equitativas porque me parece injusto. Las Malvinas siempre son argentinas. Leo Messi, nuestro placer y disfrute es que juegues en la selección, no importa si ganas o perdés, ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”, expresó el argentino para despedirse de La Velada del Año VI.

La emoción de Ibai Llanos por ver a Cristiano Ronaldo con el cinturón

El streamer español Ibai Llanos, máximo responsable del evento de La Velada del Año, celebró con efusividad que Cristiano Ronaldo posara con el cinturón que ganó Edu Aguirre: “Noooo chavales, no me lo creo, esto es demasiado, Cristiano con el cinturón de La Velada, ya está, yo ya no quiero hacer nada más”.

La emoción de Ibai Llanos por ver a Cristiano Ronaldo con el cinturón

“Edu tiene mucha relación con Cristiano y con Georgina, pero de ahí a subir una foto... los dos con el cinturón de La Velada que es mi evento, me hace mucha ilusión”, cerró.