SNAP más seguro en Nueva York: cómo son las nuevas tarjetas EBT con chip que impulsa Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que a partir del próximo año se entregarán nuevas tarjetas EBT con chip (Transferencia Electrónica de Beneficios, por sus siglas en inglés) para proteger a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Mediante esta acción, se espera brindar mayor protección contra el robo de beneficios por parte de delincuentes que utilizan dispositivos ilegales de clonación.

Las tarjetas con chip mejoran la seguridad del SNAP en Nueva York, según Hochul

A través de un comunicado de prensa publicado el lunes 13 de julio, el gobierno de Hochul informó que la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad (OTDA, por sus siglas en inglés) cerró un acuerdo con Fidelity Information Services, LLC para la emisión de las tarjetas. El objetivo principal es garantizar la seguridad de los titulares del SNAP ante los robos.

Nueva York utilizará tarjetas con chip para acreditar los beneficios de SNAP Imagen ilustrativa generada con IA

“Estamos comprometidos a proteger a los neoyorquinos del robo de beneficios y modernizar nuestro sistema EBT”, manifestó la gobernadora. Luego, apuntó contra el gobierno de Donald Trump: “Mientras la administración federal sigue socavando los esfuerzos para abordar la inseguridad alimentaria y el hambre, Nueva York mantiene su enfoque en apoyar a las familias”, concluyó.

Cómo son las nuevas tarjetas EBT con chip de Nueva York

El sistema federal de EBT, utilizado a nivel nacional para distribuir y usar la asistencia del programa SNAP, recientemente incorporó la capacidad de aceptar tarjetas con chip. Según las autoridades, estas comenzarán a emitirse a los usuarios en el primer trimestre de 2027.

La gobernadora indicó que se estima que se enviarán aproximadamente 2 millones de nuevas tarjetas, financiadas por el Presupuesto del Año Fiscal 2027. El portal de la OTDA señala que el modelo de las EBT con chip se parece a una tarjeta de débito y permite comprar alimentos y otros productos en tiendas participantes.

Los beneficiarios del SNAP en Nueva York recibirán las nuevas tarjetas EBT con chip a partir de 2027, según anunció Hochul Facebook Governor Kathy Hochul

En líneas generales, se pueden utilizar en comercios minoristas y mercados de agricultores. En contraparte, no se permite su uso en:

Tiendas de licores

Tiendas de vinos

Centros de cerveza/bebidas

Hipódromos

Casinos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que cinco estados ya emitieron tarjetas con chip y otros cinco, entre los que se encuentra Nueva York, están en proceso. En el Estado Imperial, los titulares de EBT serán notificados antes de la emisión, detalló el anuncio.

Robos contra beneficiarios del SNAP: el problema creciente en Nueva York

La emisión de las tarjetas renovadas pretende abordar la problemática de los robos de beneficios de beneficiarios del SNAP. Según el gobierno estatal, en los últimos años aumentó la concientización sobre el uso de dispositivos de clonación utilizados para capturar la información de las EBT y el PIN de los titulares.

Con estos datos, los delincuentes acceden a las cuentas y roban las prestaciones antes de que las personas tengan la oportunidad de gastarlas. A partir de 2027, las nuevas tarjetas EBT, que también utilizan los participantes de Asistencia Pública, serán prácticamente inmunes a la clonación, según el comunicado.

Actualmente, los titulares de tarjetas pueden proteger su asistencia mediante la función de bloqueo/desbloqueo en la aplicación móvil ebtEDGE o en el portal en línea. También pueden optar por bloquear las compras en línea y las transacciones realizadas fuera del estado.