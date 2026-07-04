Hochul dicta nuevas normas para reducir el precio del seguro del auto en Nueva York: “Ahorro para las familias”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció nuevas directrices del Departamento de Servicios Financieros estatal para que las aseguradoras incorporen los ahorros previstos de recientes reformas en sus solicitudes de tarifas. La medida busca reducir el costo del seguro de auto y combatir reclamaciones fraudulentas en todo el estado.

El anuncio de Hochul sobre las nuevas normas que buscan reducir el precio del seguro

La Oficina de la gobernadora compartió el miércoles 1° de julio un comunicado en el que anunció las modificaciones emitidas por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés). Según el texto, estas normas implementan las reformas promulgadas en el Presupuesto del Año Fiscal 2027 y tienen como principal objetivo disminuir las tarifas de los seguros.

Hochul anunció las medidas de su plan para reducir el costo de los seguros de automóviles en Nueva York como parte del Presupuesto Promulgado para el año fiscal 2027 @GovKathyHochul

“Desde que asumí el cargo, me he comprometido a hacer de Nueva York más seguro y asequible, y eso incluye reducir el costo del seguro de automóviles”, declaró Hochul en primer lugar. En esa línea, la gobernadora se refirió a la importancia de la medida.

“Para la mayoría de los neoyorquinos, conducir es indispensable para ir a la escuela, al trabajo o hacer sus recados diarios, y es fundamental que garanticemos que estos ahorros se trasladen a las familias trabajadoras", concluyó.

Por su parte, la superintendente interina del DFS, Kaitlin Asrow, enfatizó el impacto que espera que tenga la reforma. “Las directrices anunciadas dejan claro que el Departamento espera que las aseguradoras incluyan los ahorros previstos derivados de las reformas de Hochul en todas las solicitudes de ajuste de tarifas, tanto las pendientes como las futuras", señaló.

Reducción del precio del seguro del auto: nuevas normas impulsadas por Hochul en Nueva York

De acuerdo con la información compartida por la Oficina de Hochul, las reformas abordadas en las directrices incluyen:

Definición ampliada de la “Ley de Seguros Fraudulentos”: los fiscales ahora pueden solicitar sanciones penales contra todas las personas responsables de organizar o facilitar un accidente simulado, no solo contra quien está al volante.

los fiscales ahora pueden solicitar sanciones penales contra todas las personas responsables de organizar o facilitar un accidente simulado, no solo contra quien está al volante. Limitación de las indemnizaciones para personas que incurren en conductas ilícitas en el momento de un accidente: los pagos para los conductores que incurren en conductas delictivas en el momento de un accidente están limitados para garantizar que quienes infringen la ley, incluidos los conductores sin seguro, quienes están ebrios y quienes cometen un delito grave, no reciban compensaciones económicas desproporcionadas a expensas de los asegurados.

para personas que incurren en conductas ilícitas en el momento de un accidente: los pagos para los conductores que incurren en conductas delictivas en el momento de un accidente están limitados para garantizar que quienes infringen la ley, incluidos los conductores sin seguro, quienes están ebrios y quienes cometen un delito grave, no reciban compensaciones económicas desproporcionadas a expensas de los asegurados. Endurecimiento del umbral de lesiones severas: el presupuesto aprobado modifica la definición de “lesión grave” de modo que las indemnizaciones por dolor y sufrimiento o angustia emocional se reservan para aquellas personas que puedan demostrarlo objetivamente.

el presupuesto aprobado modifica la definición de “lesión grave” de modo que las indemnizaciones por dolor y sufrimiento o angustia emocional se reservan para aquellas personas que puedan demostrarlo objetivamente. Limitación de indemnizaciones para quienes son los principales responsables de un accidente: los conductores considerados como responsables de un accidente ya no pueden demandar a terceros para obtener compensaciones excesivas.

para quienes son los principales responsables de un accidente: los conductores considerados como responsables de un accidente ya no pueden demandar a terceros para obtener compensaciones excesivas. Actualizaciones a la autoridad de aprobación de las tarifas de las aseguradoras de automóviles: se han establecido nuevos límites que exigen que las compañías soliciten la aprobación previa y expresa del DFS antes de cualquier aumento en las tarifas.

El anuncio de Hochul sobre su plan para combatir el fraude de seguros en Nueva York

Seguro de autos en Nueva York: precio promedio y comparación con otros estados de EE.UU.

En Nueva York, quienes manejan pagan en promedio unas de las primas de seguro más altas de todo el país. Según un informe de 1800 Insurance, el costo medio de este servicio es de US$3305 al año o US$275 al mes.

A su vez, los conductores de la ciudad de Nueva York pagan entre un 60% y un 80% más que los del resto del estado. En Brooklyn, el promedio es de US$277 al mes, mientras que en zonas del norte del estado, como Morrisonville, el valor es de US$69.

En Nueva York, las personas pagan US$275 al mes en seguro de automóvil en promedio, mientras que la cifra a nivel nacional es de US$181 Freepik

En comparación, el conductor promedio en EE.UU. paga US$1084 por seis meses de cobertura, o alrededor de US$181 al mes, según datos de enero de 2026 del sitio web de comparación de seguros The Zebra. Esto representa un incremento del 18% con respecto al año anterior.

De acuerdo con el Instituto de Información de Seguros, las principales causas del aumento corresponden a:

El incremento de precio de los vehículos y piezas de repuesto

La mayor gravedad de los accidentes

El aumento de los gastos médicos y los honorarios legales

Además de Nueva York, otros estados con las primas anuales más elevadas incluyen a Florida (US$1819), Louisiana (US$1634) y Missouri (US$1521). En el extremo contrario, las jurisdicciones cuyos ciudadanos pagan los montos más bajos son Vermont (US$654), Nuevo Hampshire (US$715) y Idaho (US$728).