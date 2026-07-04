La advertencia del FBI para este fin de semana en Nueva York: los drones deben quedarse en casa

En medio del Mundial FIFA 2026 y las celebraciones por el 250° aniversario de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia para las personas que festejen el evento en Nueva York. Mediante las redes sociales, indicó que habrá restricciones temporales para el vuelo de drones y pidió a los ciudadanos a que dejen los dispositivos en sus casas.

Drones prohibidos: la advertencia del FBI para el 4 de julio en Nueva York

En este fin de semana extendido, los estadounidenses celebrarán el Día de la Independencia el 4 de julio con festejos a lo largo de todo el país norteamericano, y Nueva York concentrará un gran número de personas. En este contexto, el FBI publicó un mensaje en redes sociales en el que comunicó la prohibición de volar drones en el área.

El FBI anunció que regirá una restricción temporal para el uso de drones en Nueva York durante este fin de semana @NewYorkFBI

“El FBI de Nueva York recuerda al público que deje sus drones en casa. Restricciones temporales de vuelo están en vigor alrededor de los eventos de este fin de semana“, escribió el organismo en X.

Luego, señaló que habrá graves consecuencias por el uso no autorizado de estas aeronaves, incluidas multas de hasta 100.000 dólares, hasta un año de prisión y la confiscación del dispositivo.

La advertencia del FBI llega luego de accidentes entre drones y aviones

La advertencia del FBI surge en un contexto de preocupación por recientes impactos de drones en aviones comerciales y privados en EE.UU. El caso más reciente ocurrió el 29 de junio, cuando un vuelo informó haber colisionado con un dispositivo de este tipo a una altitud aproximada de 3000 pies (914 metros) mientras se aproximaba al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Afortunadamente, el vuelo aterrizó sin incidentes y los pasajeros desembarcaron con normalidad, según consignó Reuters.

Las zonas de Nueva York en donde estará prohibido el uso de drones este fin de semana por orden del FBI @NewYorkFBI

Previamente, el 27 del mismo mes, el vuelo 1513 de United Airlines descendía hacia el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando pasó a unos 100 pies (30 metros) de un dron. Si bien no hubo un impacto, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación y el episodio fue considerado un “near miss” (casi colisión).

En abril, un Boeing 737 de United que cubría la ruta San Francisco–San Diego comunicó que estuvo a punto de impactar con un pequeño dispositivo durante la aproximación final, a unos 3000 pies (914 metros) de altura.

El piloto describió el equipo como “rojo, brillante y muy pequeño”. El avión aterrizó sin inconvenientes y la inspección posterior no encontró daños, informó Los Angeles Times.

La regla del FBI sobre el uso de drones durante el Mundial

Además de estos episodios, el FBI anunció recientemente que en lo que va del Mundial ya incautó más de 500 drones. Estas confiscaciones responden a una regla anunciada previo al inicio del torneo por la FAA que prohíbe el uso de estos dispositivos en estadios y zonas cercanas.

La advertencia del FBI sobre los drones durante el Mundial 2026

La norma, conocida como “No Drone Zone”, establece que los vuelos de aeronaves no autorizadas están estrictamente prohibidos en el espacio aéreo designado y sus alrededores. La medida forma parte de la implementación de Restricciones Temporales de Vuelo (TFR, por sus siglas en inglés) por parte de las autoridades aéreas.

Como consecuencia, las personas que realicen esta maniobra sin autorización podrían enfrentarse a:

Multas : sanciones civiles de hasta US $ 75.000 por infracción y multas penales de hasta US$100.000 .

: sanciones civiles de hasta $ por infracción y multas penales de hasta . Confiscación : el FBI está autorizado a utilizar herramientas de mitigación especializadas para interceptar e incautar el dispositivo.

: el FBI está autorizado a utilizar herramientas de mitigación especializadas para interceptar e incautar el dispositivo. Procesamiento judicial: los infractores pueden enfrentarse a cargos penales federales y a una detención inmediata.